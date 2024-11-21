Ποια είναι η Ραντμίλα Σεκερίνσκα από τη Β.Μακεδονία που αναλαμβάνει αναπληρώτρια ΓΓ του ΝΑΤΟ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η πρώην υπουργός Άμυνας της Βόρειας Μακεδονίας, Ραντμίλα Σεκερίνσκα, αναλαμβάνει καθήκοντα αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως της Συμμαχίας.

Η Σεκερίνσκα γεννήθηκε στα Σκόπια και το 1995 απεφοίτησε από την πανεπιστημιακή Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της πόλεως με πτυχίο στην ενεργειακή μηχανική.

Αργότερα πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολή Νόμου και Διπλωματίας Φλέτσερ του Πανεπιστημίου Ταφτς, στις ΗΠΑ (μάστερ το 2007).

Η Σεκερίνσκα αναμίχθηκε στο «Ίδρυμα Ανοιχτής Κοινωνίας» του Τζωρτζ Σόρος και το 1996 εκλέχθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο των Σκοπίων, θέση που κράτησε μέχρι που εκλέχθηκε μέλος του εθνικού κοινοβουλίου το 1998.

Στη συνέχεια έγινε αντιπρόεδρος της Σοσιαλδημοκρατικής Ενώσεως Μακεδονίας (SDSM).

Από το 1997 μέχρι το 2002 η Σεκερίνσκα εργαζόταν στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών των Σκοπίων, παράλληλα με τα βουλευτικά της καθήκοντα. Στη Βουλή ήταν αναπληρώτρια συντονίστρια της κοινοβουλευτικής ομάδας της SDSM.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2002 η Σεκερίνσκα επανεκλέχθηκε βουλευτής και αμέσως μετά διορίσθηκε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της τότε πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, υπεύθυνη για την «ευρωπαϊκή ολοκλήρωση».

Η Σεκερίνσκα διετέλεσε εκπρόσωπος του Μπράνκο Τσερβένκοφσκι κατά την επιτυχημένη προεκλογική εκστρατεία του για την προεδρία της χώρας τον Μάρτιο και Απρίλιο του 2004.

Στη συνέχεια διετέλεσε υπηρεσιακή πρωθυπουργός επί τρεις εβδομάδες, καθώς ο Τσερβένκοφσκι παραιτήθηκε από το αξίωμα αυτό για να γίνει Πρόεδρος.

Η Σεκερίνσκα διορίσθηκε και πάλι υπηρεσιακή πρωθυπουργός στις 18 Νοεμβρίου 2004, διαδεχόμενη αυτή τη φορά τον Χάρι Κοστόφ, και παρέμεινε στο αξίωμα μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 2004, οπότε τη διαδέχθηκε ο Βλάντο Μπουτσκόφσκι.

Είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην χώρα της.

Με την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Ζόραν Ζάεφ, η Σεκερίνσκα διορίσθηκε στη θέση του υπουργού Άμυνας την 1η Ιουνίου 2017.

Στα πλαίσια των καθηκόντων της αυτών, την Πρωτομαγιά του 2018 συναντήθηκε στο Πεντάγωνο (ΗΠΑ) με τον τότε Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Τζέιμς Μάτις για να συζητήσουν τις αμυντικές σχέσεις των δύο χωρών.

Επιπροσθέτως, συζήτησαν το ζήτημα της ονομασίας της τότε ΠΓΔΜ, που εμπόδιζε την είσοδό της στο NATO, όπως και τη δέσμευσή της να δαπανά το 2% του ΑΕΠ της για αμυντικούς σκοπούς.

