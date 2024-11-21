Ο πύραυλος που εκτόξευσε το πρωί της Πέμπτης η Ρωσία κατά της Ουκρανίας ήταν βαλλιστικός αλλά όχι διηπειρωτικός επισήμανε δυτικός αξιωματούχος διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς της Ουκρανίας.

Ο αξιωματούχος, που ενημέρωσε τους δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των υπουργών Άμυνας των ασιατικών χωρών στο Λάος την Πέμπτη, αρνήθηκε να αναφερθεί σε περαιτέρω λεπτομέρειες για τον πύραυλο, λέγοντας ότι η επίδρασή του εξακολουθεί να αξιολογείται.

Ο λόγος της ασυμφωνίας με τον ουκρανικό στρατό σχετικά με την περιγραφή του πυραύλου δεν είναι σαφής.

Η ουκρανική αεροπορία από την πλευρά της ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο από την περιοχή Αστραχάν το πρωί της Πέμπτης, μια περιοχή στα νοτιοανατολικά του Vologograd, που συνορεύει με την Κασπία Θάλασσα. Συγκεκριμένα, όπως είπε πρόκειται για έναν πύραυλο τύπου RS-26 Rubezh. Σύμφωνα με την Ένωση Ελέγχου Όπλων, το RS-26 έχει βεληνεκές 5.800 χλμ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές, αν και μπορούν επίσης να έχουν συμβατικές κεφαλές. Ωστόσο, δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι ο συγκεκριμένος είχε πυρηνική κεφαλή.

Η ρωσική επίθεση είχε στόχο επιχειρήσεις και υποδομές ζωτικής σημασίας στην κεντροανατολική πόλη Ντνίπρο, όπου δύο άτομα τραυματίστηκαν.

Η εκτόξευση ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου – που έχει σημαντικά μεγαλύτερο βεληνεκές από άλλους τύπους βαλλιστικών πυραύλων – θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει τη χρήση ενός νέου τύπου πυραύλου από τη Ρωσία στη σύγκρουση με την Ουκρανία και θα ήταν μια σημαντική κλιμάκωση.

