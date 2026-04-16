Ο ισραηλινός στρατός επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο ζώνης ασφαλείας βαθιά μέσα στον νότιο Λίβανο σε περίπτωση επίτευξης εκεχειρίας με τη Χεζμπολάχ, καθώς και την ελευθερία να πλήττει στρατιωτικές δραστηριότητες της φιλοϊρανικής οργάνωσης, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Οι όροι αυτοί παραπέμπουν στη συμφωνία εκεχειρίας του Νοεμβρίου 2024 μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μετά από τη δίμηνη ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση. Στο πλαίσιο εκείνης της συμφωνίας, το Ισραήλ διατήρησε στρατιωτική παρουσία σε ορισμένους λόφους του Λιβάνου και προχώρησε σε εκατοντάδες πλήγματα, πάνω από 2.000 σύμφωνα με τον οργανισμό παρακολούθησης συγκρούσεων ACLED.

Την ίδια περίοδο, η κυβέρνηση του Λιβάνου συνεργάστηκε, με μερική επιτυχία, για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ νότια του ποταμού Λιτάνι, σε ορισμένες περιπτώσεις με τη συνδρομή ισραηλινών πληροφοριών.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε την Τετάρτη ότι έχει δώσει εντολή για διεύρυνση της ζώνης ασφαλείας και επέκτασή της προς τα ανατολικά έως το Όρος Ερμών, περιοχή που βρίσκεται κοντά στα σύνορα Ισραήλ, Λιβάνου και Συρίας.

Ο Αούν δεν θα επικοινωνήσει με τον Νετανιάχου

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δεν πρόκειται να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου στο άμεσο μέλλον, σύμφωνα με τρεις Λιβανέζους αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters την Πέμπτη.

Η εξέλιξη έρχεται μετά από δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ηγέτες των δύο χωρών επρόκειτο να συνομιλήσουν.

Δύο από τους Λιβανέζους αξιωματούχους ανέφεραν ότι η πρεσβεία του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον είχε ενημερώσει εκ των προτέρων την αμερικανική κυβέρνηση, πριν από την τηλεφωνική επικοινωνία του Αούν με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Πέμπτη, ότι ο πρόεδρος του Λιβάνου δεν θα συνομιλήσει με τον Νετανιάχου.

Πηγή: skai.gr

