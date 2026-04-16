Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, αναφέρει ότι το Κρατικό Νοσοκομείο Τεμπνίν του Λιβάνου, μία από τις πιο σημαντικές εγκαταστάσεις υγείας στον νότο, αντιμετωπίζει σοβαρή λειτουργική πίεση μετά τις ζημιές που υπέστη από δύο διαδοχικά χτυπήματα στις 12 και 14 Απριλίου.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ ανέφερε ότι 11 εργαζόμενοι τραυματίστηκαν στα περιστατικά. Σημείωσε ότι το τμήμα επειγόντων περιστατικών, συμπεριλαμβανομένου του κρίσιμου εξοπλισμού (όπως αναπνευστήρες, μόνιτορ, φορεία και καρότσια), υπέστη σημαντικές ζημιές, όπως και το φαρμακείο και τα εξωτερικά ιατρεία. Ενώ οι νοσοκομειακές υπηρεσίες συνέχισαν να λειτουργούν, ο Τέντρος επιβεβαίωσε ότι ο ΠΟΥ «υποστηρίζει επείγουσα συντήρηση έκτακτης ανάγκης με βάση τις ανάγκες προτεραιότητας».

Από την έναρξη της σύγκρουσης, ο ΠΟΥ είχε καταγράψει «133 επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης με 88 θανάτους και 206 τραυματισμούς», σύμφωνα με τον Τέντρος.

Συγκεκριμένα 15 νοσοκομεία και επτά κέντρα πρωτοβάθμιας περίθαλψης είχαν υποστεί ζημιές, ενώ πέντε νοσοκομεία και 56 κέντρα πρωτοβάθμιας περίθαλψης αναγκάστηκαν να κλείσουν.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας επανέλαβε επίσης την «έκκλησή του για άμεση προστασία των μονάδων υγειονομικής περίθαλψης, των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, των ασθενοφόρων και των ασθενών».

Χθεες, ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν τουλάχιστον τέσσερις παραϊατρικούς στο Μαιφαντούν του νότιου Λιβάνου, σε αυτό που αξιωματούχοι περιέγραψαν ως «τριπλά χτυπήματα» σε ασθενοφόρα.

