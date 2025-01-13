Ισραήλ: Εξοργισμένοι συγγενείς ομήρων επιτέθηκαν σε σκληροπυρηνικό υπουργό

Οργισμένοι συγγενείς Ισραηλινών ομήρων που συνεχίζουν να κρατούνται στη Γάζα επιτέθηκαν σήμερα φραστικά στον «σκληροπυρηνικό» υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ για την αντίθεσή του σε συμφωνία που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση στο Κατάρ με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων και την επιστροφή των ομήρων στις οικογένειές τους.

Ο Σμότριχ, επικεφαλής ενός εκ των εθνικιστικών κομμάτων στον δεξιό κυβερνητικό συνασπισμό του Νετανιάχου, είναι μεταξύ αυτών που διατυπώνουν τις μεγαλύτερες αντιρρήσεις ως προς μια συμφωνία.

Δεκάδες μέλη των οικογενειών των ομήρων, πολλοί κρατώντας φωτογραφίες των αγνοουμένων, εισήλθαν σε αίθουσα επιτροπών στο ισραηλινό Κοινοβούλιο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη συνεδρίαση της επιτροπής Οικονομικών σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2025.

Στη συνεδρίαση, ο Σμότριχ χαρακτήρισε τη συμφωνία που διαμορφώνεται «καταστροφή» για την ασφάλεια του Ισραήλ και δήλωσε ότι η χώρα του θα πρέπει να συνεχίσει την εκστρατεία στη Γάζα έως την πλήρη παράδοση της Χαμάς.

Για περίπου μία ώρα οι συγγενείς των ομήρων - κάποιοι εξοργισμένοι, κάποιοι κλαίγοντας και παρακαλώντας - κατηγορούσαν τον ακροδεξιό υπουργό ότι εγκατέλειψε τους 98 Ισραηλινούς και ξένους ομήρους που έχουν απομείνει στη Γάζα.

«Οι απαχθέντες μπορούν να επιστραφούν», δήλωσε ο Οφίρ Ανγκρέστ, του οποίου ο αδελφός, ο Ματάν, συνελήφθη όμηρος κατά την επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Οι συνθήκες είναι ώριμες, είναι ώρα για συμφωνία, ο πρωθυπουργός το είπε. Πώς μπορείτε εσείς, ο υπουργός Οικονομικών, να ειστε αντίθετος στην επιστροφή όλων αυτών των απαχθέντων;».

Ο Γετσιέλ Γεχούντ, του οποίου η κόρη Αρμπέλ απήχθη από το κιμπούτς Νιρ Οζ και του οποίου ο γιος Ντόλεβ σκοτώθηκε, υπενθύμισε στον Σμότριχ ότι είχε επισκεφθεί το σπίτι τους στο κιμπούτς.

«Ξέρω ότι η καρδιά σας είναι στο σωστό μέρος, αλλά πρέπει να κάνετε περισσότερα από αυτό», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

