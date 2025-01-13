Γενική απεργία «παραλύει» το Βέλγιο

Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες

Η απεργία στο Βέλγιο πλήττει περισσότερο τις δημόσιες συγκοινωνίες, αλλά και τα σχολεία, τα οποία υπολειτουργούν. Τα μεγαλύτερα συνδικάτα στη χώρα έχουν καλέσει τα μέλη τους να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις πιθανές συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις της επόμενης βελγικής κυβέρνησης.

Προβλήματα στις συγκοινωνίες

Λόγω της απεργίας, αναμένεται να ακυρωθούν δεκάδες πτήσεις και στα δύο αεροδρόμια των Βρυξελλών, Zaventem και Charleroi, αλλά και να σημειωθούν σημαντικές καθυστερήσεις για άλλες κατά την αναχώρηση ή την άφιξή τους.



Σχεδόν οι μισές από τις ευρωπαϊκές πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί από την θυγατρική εταιρεία της Lufthansa, Brussels Airlines, δεν θα απογειωθούν σήμερα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Belga. H βελγική αεροπορική εταιρεία καλεί όσους ταξιδεύουν από και προς το Βέλγιο σήμερα να επικοινωνήσουν πριν μεταβούν σε οποιοδήποτε αεροδρόμιο. Παράλληλα, συνιστάται στους ταξιδιώτες να φτάσουν δύο ώρες πριν από την ώρα αναχώρησής τους.



Και οι σιδηροδρομικές συνδέσεις θα διαταραχθούν σε μεγάλο βαθμό σήμερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας SNCB, καθώς θα εξυπηρετηθεί μόνο το 1/3 των προγραμματισμένων δρομολογίων. Τα κανονικά δρομολόγια αναμένεται να επαναληφθούν το πρωί της Τρίτης, όπως και εκείνα του μετρό. Η εταιρεία δημόσιων συγκοινωνιών των Βρυξελλών STIB ζήτησε από τους επιβάτες να βρουν εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς.

Στα 67 το όριο συνταξιοδότησης

Στις σημερινές (Δευτέρα) κινητοποιήσεις μετέχουν συνδικάτα, που εκπροσωπούν τον τομέα των μεταφορών, της εκπαίδευσης, της εθνικής υπηρεσίας φυλακών αλλά και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς από τη 1η Ιανουαρίου το όριο συνταξιοδότησης στο Βέλγιο αυξήθηκε από 65 σε 66 έτη, ενώ αναμένεται να φτάσει τα 67 έτη έως το 2030.



Ωστόσο, αναμένονται και άλλες αλλαγές, που έχουν εξοργίσει τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα. «Τα προτεινόμενα μέτρα αποτελούν άνευ προηγουμένου επίθεση εναντίον όλων των εργαζομένων, ανδρών και γυναικών» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το συνδικάτο CSC, που σημειώνει ανάμεσα σε άλλα: πάγωμα μισθών, μεταρρύθμιση της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, περισσότερες ώρες εργασίας, επισφαλείς συμβάσεις, λιτότητα, περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες και στις οικολογικές επενδύσεις. «Τίποτα δεν θα χαριστεί στους Βέλγους, ούτε καν στους συνταξιούχους» υπογραμμίζεται.



Περισσότεροι από 20.000 εκπαιδευτικοί έχουν δηλώσει συμμετοχή στη σημερινή απεργία, σύμφωνα με την «Χριστιανική Ένωση Εκπαιδευτικών». Έρευνα που δημοσιεύθηκε από την Ένωση Διευθυντών Εκπαίδευσης της Φλάνδρας (VLVO) την Παρασκευή έδειξε ότι το 35,51% των σχολείων στη Φλάνδρα πιθανόν θα παραμείνουν κλειστά. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι γονείς εξέφρασαν κατανόηση για τις κινητοποιήσεις, καθώς το 23% των διευθύνσεων των εν λόγω σχολείων έχουν λάβει θετικά σχόλια από τους γονείς.



Στη γενική απεργία αναμένεται, εξάλλου, να μετέχουν και εργαζόμενοι στον αμυντικό τομέα, παρά το γεγονός ότι η νέα κυβέρνηση έχει εκφράσει την πρόθεση για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Εκπρόσωπος του συνδικάτου των εργαζομένων στον αμυντικό τομέα (SLFP) δήλωσε σε βελγικά μέσα ενημέρωσης ότι οι επενδύσεις σε αεροσκάφη τύπου F-35 και σε πολεμικά πλοία -χωρίς μέριμνα για προσλήψεις επιπλέον προσωπικού- αποτελεί δημόσια σπατάλη και κακή διαχείριση δημόσιων κονδυλίων.





