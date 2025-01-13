Δανός ΥΠΕΞ για Γροιλανδία: Έτοιμοι για συνομιλίες με τον Τραμπ

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, αυτόνομο έδαφος εδώ και 3 αιώνες της Δανίας, για λόγους «εθνικής ασφάλειας», απειλώντας ακόμα και με στρατιωτική δράση και προκαλώντας τις αντιδράσεις τόσο της κυβέρνησης της Δανίας όσο και άλλων Ευρωπαίων αξιωματούχων.

Ωστόσο σήμερα, δήλωσε σήμερα ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη για συνομιλίες με τον Τραμπ, όταν ορκιστεί σε μία εβδομάδα, σχετικά με τα νόμιμα αμερικανικά συμφέροντα ασφαλείας στην Αρκτική

«Η Δανία αναγνωρίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν συμφέροντα ασφαλείας στην Αρκτική και είναι έτοιμη να τα συζητήσει με τη νέα κυβέρνηση που θα σχηματιστεί υπό τον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο Ράσμουσεν από την Ιερουσαλήμ, όπου βρίσκεται.

«Συμφωνούμε ότι οι Αμερικανοί έχουν ορισμένες ανησυχίες σχετικά με την κατάσταση ασφαλείας στην Αρκτική, τις οποίες συμμεριζόμαστε και επομένως, σε στενή συνεργασία με τη Γροιλανδία, είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τις συνομιλίες με τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, προκειμένου να διασφαλίσουμε τα νόμιμα αμερικανικά συμφέροντα» είπε ο Δανός υπουργός.

Σύμφωνα με το Axios, η Δανία έχει στείλει ιδιωτικά μηνύματα τις τελευταίες ημέρες στην ομάδα του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, εκφράζοντας την προθυμία να συζητήσει την ενίσχυση της ασφάλειας στη Γροιλανδία ή την αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στο νησί.

Οι Αμερικανοί δεν έφυγαν ποτέ από την Γροιλανδία αφού πήραν τον έλεγχο του νησιού στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το βλέπουν ως ζωτικής σημασίας για την ασφάλειά τους.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέριξεν, έχει ζητήσει να συναντηθεί με τον Τραμπ αλλά δεν αναμένει να συμβεί αυτό πριν από την ορκωμοσία του.

Ετοιμος να μιλήσει με τον Τραμπ έχει δηλώσει και ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Μούτε Έγκεντε, ζητώντας παραάλληλα να γίνονται σεβαστές οι φιλοδοξίες ανεξαρτητοποίησης της πατρίδας του.

Πηγή: skai.gr

