Ακτιβίστριες της οργάνωσης Just Stop Oil κατά της κλιματικής αλλαγής λέρωσαν σήμερα με μπογιά τον τάφο του βρετανού φυσιοδίφη Κάρολου Δαρβίνου στο Αββαείο του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο.

Just Stop Oil activists spray paint Charles Darwin's grave inside Westminster Abbey https://t.co/lasvsINUdm pic.twitter.com/csYQOCMlPN — Standard News (@standardnews) January 13, 2025

Δύο ακτιβίστριες εισήλθαν σήμερα το πρωί στο Αββαείο του Ουέστμινστερ -όπου τελούνται οι γάμοι, οι στέψεις και οι ταφές των βασιλέων της Βρετανίας και το οποίο αποτελεί μείζον τουριστικό αξιοθέατο- και έβαψαν με μπογιά σε σπρέι τον τάφο του Δαρβίνου, σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης.

Οι ακτιβίστριες έγραψαν με πορτοκαλί μπογιά «Το 1,5 πέθανε» πάνω στη λευκή μαρμάρινη επιφάνεια της ταφόπλακας - μια αναφορά στην πρόσφατη είδηση ότι οι παγκόσμιες θερμοκρασίες υπερέβησαν κατά το 2024 για πρώτη φορά τον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα επίπεδα της εποχής πριν από τη βιομηχανική επανάσταση.

«Ξεπεράσαμε το όριο του 1,5 βαθμού που υποτίθεται ότι θα μας κρατούσε ασφαλείς», είπε μία από τις ακτιβίστριες. «Ο Δαρβίνος θα στριφογύριζε στον τάφο του, αν ήξερε ότι βρισκόμαστε στη μέση της έκτης μαζικής εξαφάνισης των ειδών».

Ο Δαρβίνος, γνωστός για τη θεωρία του περί της εξέλιξης των ειδών δια της φυσικής επιλογής, πέθανε το 1882. Είναι ενταφιασμένος στη Γωνιά των Επιστημόνων του Αββαείου του Ουέστμινστερ, όπου έχουν επίσης ταφεί ο Ισαάκ Νεύτων και ο Στίβεν Χόκινγκ.

Η εκκλησία επιβεβαίωσε το περιστατικό με δήλωσή της.

«Οι συντηρητές του Αββαείου ανέλαβαν αμέσως δράση για να καθαρίσουν το μνημείο και δεν περιμένουν ότι θα υπάρξει οποιαδήποτε μόνιμη ζημιά», δήλωσε εκπρόσωπος.

«Η αστυνομία κλήθηκε επιτόπου και επιλήφθηκε του επεισοδίου. Το Αββαείο παραμένει ανοικτό για επισκέπτες και πιστούς».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε πως δύο γυναίκες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν σε αστυνομικό τμήμα στο κέντρο του Λονδίνου.

Ακτιβιστές της Just Stop Oil έχουν πραγματοποιήσει αριθμό προβεβλημένων διαμαρτυριών στη Βρετανία, μεταξύ άλλων διακόπτοντας αθλητικές εκδηλώσεις και θεατρικές παραστάσεις, λερώνοντας με μπογιά το κτίριο της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Λονδίνο και ρίχνοντας σούπα σε πίνακες του Βαν Γκογκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

