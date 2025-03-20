Η Λιβαδειά συνδέθηκε με το φυσικό αέριο

Την ενεργοποίηση του δικτύου φυσικού αερίου στη Λιβαδειά και την έναρξη τροφοδότησης της πόλης ανακοίνωσε η Enaon EDA.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η Λιβαδειά είναι μία από τις έξι πόλεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μαζί με τη Λαμία, τη Χαλκίδα, τη Θήβα, την 'Αμφισσα και το Καρπενήσι, όπου αναπτύσσονται δίκτυα αερίου.

Το έργο στη Λιβαδειά με προϋπολογισμό 5,9 εκατομμύρια ευρώ συγχρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια της εταιρείας και πόρους του ΕΣΠΑ.

Ήδη, στη Λιβαδειά, έχουν κατασκευαστεί 21 χλμ δικτύου διανομής φυσικού αερίου, ενώ προγραμματίζονται επιπλέον 36 χλμ για την επέκταση του δικτύου.

Μέχρι στιγμής, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 200 αιτήσεις σύνδεσης και εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων 17 αιτήσεων από δημοτικά κτίρια. σχολεία, το κτήριο της Πυροσβεστικής, το νέο Δημαρχείο και άλλα σημαντικά δημόσια κτήρια συγκαταλέγονται σε αυτά, γεγονός που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη της τοπικής κοινωνίας σε αυτή τη νέα ενεργειακή λύση.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Enaon EDA, στις έξι προαναφερεθείσες πόλεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όπου αναπτύσσονται δίκτυα διανομής φυσικού αερίου προβλέπονται συνολικά περισσότερες από 11.000 συνδέσεις καταναλωτών μέχρι το 2029, εκ των οποίων περισσότερες από 1.600 είναι στη Λιβαδειά.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου, υπάρχει για όλους τους οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές 100% έκπτωση στα τέλη σύνδεσης.

H τελετή αφής φλόγας φυσικού αερίου στη Λιβαδειά πραγματοποιήθηκε από τη διευθύνουσα σύμβουλο της Enaon EDA, κα Francesca Zanninotti, παρουσία του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού, του δημάρχου Λεβαδέων, κ. Δημήτρη Καραμάνη, καθώς και εκπροσώπων τοπικών φορέων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.