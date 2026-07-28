Νέους ισχυρισμούς για τη σχέση της Τζένιφερ Λόπεζ με τον Sean «Diddy» Combs διατυπώνει ο πρώτος σύζυγός της, Ojani Noa, υποστηρίζοντας ότι είχε έρθει σε έντονη αντιπαράθεση με τον ράπερ σε πάρτι στο Λος Άντζελες.

Ο Νόα, ο οποίος υπήρξε παντρεμένος με την τραγουδίστρια και ηθοποιό για περίπου 11 μήνες, από το 1997 έως το 1998, ισχυρίζεται ότι πληροφορήθηκε πως η τότε σύζυγός του διατηρούσε σχέση με τον «Diddy». Μιλώντας στη «Sun», ο ίδιος περιέγραψε έναν εκρηκτικό καβγά, κατά τη διάρκεια του οποίου, όπως υποστηρίζει, οι δύο άνδρες βρέθηκαν ένα βήμα πριν από τη σωματική σύγκρουση.

«Του είπα ότι είχε κοιμηθεί με τη γυναίκα μου»

Σύμφωνα με τον Ojani Noa, πλησίασε τον Combs και του ζήτησε να φύγει, με τον ράπερ να του απαντά να μην ανακατεύεται. «Με ρώτησε ποιος είμαι και του απάντησα. Του είπα ότι είχε κοιμηθεί με τη γυναίκα μου», ανέφερε, περιγράφοντας την ένταση που επικράτησε.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η Τζένιφερ Λόπεζ μπήκε ανάμεσά τους, προκειμένου να μην ξεφύγει η κατάσταση. Όπως ισχυρίζεται, η τραγουδίστρια τον διαβεβαίωσε ότι ο «Diddy» θα αποχωρούσε από το πάρτι. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με τη δική του εκδοχή, στο τέλος της βραδιάς έφυγε μαζί του με το αυτοκίνητό του.

Ο πρώην σύζυγος της σταρ ισχυρίζεται ακόμη ότι η Λόπεζ του είχε τηλεφωνήσει τρομοκρατημένη, όταν ο Sean «Diddy» Combs φέρεται να εμφανίστηκε έξω από το σπίτι της και να άρχισε να φωνάζει το όνομά της. «Μου είπε ότι φοβόταν, οπότε έφυγα αμέσως από τη δουλειά και πήγα εκεί». Η τραγουδίστρια ήταν ιδιαίτερα ανήσυχη, καθώς πίστευε ότι ο Combs είχε μαζί του όπλα.

Ο πρώην σύζυγός της υποστήριξε επίσης ότι η Λόπεζ είχε επιχειρήσει στο παρελθόν να διακόψει τη σχέση της με τον ράπερ, αλλά εκείνος φέρεται να την είχε απειλήσει, όπως και μέλη της οικογένειάς της.

Πηγή: skai.gr

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