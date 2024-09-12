Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα σε ανακοίνωσή του ότι πραγματοποίησε δύο πλήγματα στη Συρία και "εξόντωσε" ένα μέλος του ισλαμιστικού κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

"Ο ισραηλινός στρατός εξόντωσε τον Άχμαντ Αλ-Τζαμπρ, έναν τρομοκράτη της Χεζμπολάχ στη Συρία, στην περιοχή της Κουνέιτρα", δήλωσε ο στρατός σε μια σπάνια ανάληψη ευθύνης για επιχείρησή του στη Συρία, προσθέτοντας ότι διεξήγαγε επίσης ένα πλήγμα σε άλλη περιοχή στη νότια Συρία.

Πηγή: skai.gr

