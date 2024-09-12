Αναβλήθηκε για τη Δευτέρα η δίκη του Ντομινίκ Πελικό

Η «δίκη της δεκαετίας» στη Γαλλία διακόπηκε μέχρι το πρωί της Δευτέρας, εν αναμονή της ανάρρωσης του βασικού κατηγορουμένου, του Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο με σοβαρούς πόνους στην κοιλιακή χώρα.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο 71χρονος δεν θα μπορεί να παραστεί στη δίκη του για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε η εκδίκαση της υπόθεσης θα αναβληθεί για μεταγενέστερη ημερομηνία, εξήγησε ο πρόεδρος του δικαστηρίου.

Η δίκη ξεκίνησε στις 2 Σεπτεμβρίου και επρόκειτο να διαρκέσει τέσσερις μήνες.

Η αναβολή της, ενδεχομένως επ’ αόριστον, γέννησε πολλά ερωτηματικά μεταξύ των δικηγόρων.

«Θα πρέπει να προσδιοριστεί νέα ημερομηνία, να δούμε αν θα είναι διαθέσιμη η αίθουσα κλπ. Και τι θα γίνει με όσους είναι προφυλακισμένοι; Επειδή σε μια τέτοια περίπτωση υποθέτω ότι θα υπάρξουν αιτήματα αποφυλάκισης», είπε η Μπεατρίς Ζαβαρό, η συνήγορος του Πελικό.

Ο Πελικό κατηγορείται ότι επί μία δεκαετία νάρκωνε τη σύζυγό του, την 72χρονη σήμερα Ζιζέλ Πελικό και προσκάλεσε δεκάδες άνδρες να τη βιάσουν.

Μαζί του δικάζονται 50 άνδρες, ηλικίας από 26 έως 74 ετών και αν κριθούν ένοχοι μπορεί να καταδικαστούν σε κάθειρξη έως και 20 ετών.

Οι 18 από τους κατηγορουμένους, συμπεριλαμβανομένου του Πελικό, είναι προφυλακισμένοι.

Οι υπόλοιποι 32 είναι ελεύθεροι υπό όρους και ένας δικάζεται ερήμην.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.