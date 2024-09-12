Χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ πραγματοποίησαν επιδρομή σε μια ιρανική εγκατάσταση παραγωγής πυραύλων στη Συρία, σύμφωνα με αναφορές του ισραηλινού τύπου.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι ειδικές ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις του Ιράν στην περιοχή, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τους Φρουρούς της Επανάστασης και αφαίρεσαν εξοπλισμό, ενώ στη συνέχεια κατέστρεψαν τον χώρο.

Wild story: Ground forces from #Israel targeted an #Iran missile production facility in #Syria. Israeli special forces successfully entered the facility, removed key equipment and documents, rigged the site with explosives, and destroyed it, all while withdrawing under air cover.… pic.twitter.com/6mMv7hwzfJ — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) September 12, 2024

Το βράδυ της Κυριακής, αναφορές έκαναν λόγο για επίθεση ευρείας κλίμακας του Ισραήλ στην περιοχή, η οποία περιελάμβανε πλήγματα σε κέντρο επιστημονικής έρευνας που πιστεύεται από δυτικές πηγές ότι είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη μη συμβατικών όπλων.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η επιχείρηση ξεκίνησε με αεροπορικές επιδρομές σε αρκετούς δρόμους που οδηγούν στην εγκατάσταση, που βρίσκεται περίπου έξι χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Masyaf. Στόχος ήταν επίσης ένα συριακό στρατιωτικό αρχηγείο.

Last Thursday night, around 11:00, residents of western and central Syria heard the sounds of a large number of huge explosions in the direction of the Masyaf area near the Syrian-Lebanese border. These explosions were not the… pic.twitter.com/sWuks7K0PI — Eva J. Koulouriotis | إيفا كولوريوتي (@evacool_) September 11, 2024

Μετά τις αεροπορικές επιδρομές, ισραηλινά ελικόπτερα που μετέφεραν ειδικές μονάδες προσέγγισαν την εγκατάσταση, υποστηριζόμενα από μαχητικά ελικόπτερα και drones, τα οποία αναπτύχθηκαν για να αποτρέψουν την ανάπτυξη ενισχύσεων στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση διήρκεσε περίπου μία ώρα. Οι ισραηλινές ειδικές δυνάμεις μπήκαν επιτυχώς στις εγκαταστάσεις, αφαίρεσαν βασικό εξοπλισμό και έγγραφα και κατέστρεψαν τον χώρο με εκρηκτικά.

Η εγκατάσταση, αναφέρουν οι πληροφορίες ότι ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, παρέχοντας υλικοτεχνική υποστήριξη στη Χεζμπολάχ. Η εγκατάσταση λειτουργούσε για πάνω από μια δεκαετία και ήταν επίσης στόχος του Ισραήλ πέρυσι.



Πηγή: skai.gr

