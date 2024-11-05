Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ για να διαμαρτυρηθούν για την αποπομπή του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ.

איילון דרום

תמונת מצב לשעה 20:55 pic.twitter.com/SfJLZpswMh November 5, 2024

Εικόνες από ισραηλινά μέσα δείχνουν την αστυνομία να στήνει οδοφράγματα κοντά στην κατοικία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ και έξω από τα κεντρικά γραφεία των IDF στο Τελ Αβίβ.

Μια προσπάθεια του Νετανιάχου να καρατομήσει τον Γκάλαντ πέρυσι λόγω της αντίθεσής του στη δικαστική αναθεώρηση πέρυσι έβγαλε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους, αναγκάζοντας τελικά τον Νετανιάχου να υποχωρήσει.

תל אביב מתחילים בואו pic.twitter.com/iC8Q6aUh80 — לירי בורק שביט (@lirishavit) November 5, 2024

