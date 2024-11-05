Λογαριασμός
Ισραήλ: Εκατοντάδες διαδηλωτές στους δρόμους μετά την αποπομπή του Γιόαβ Γκάλαντ - Δείτε βίντεο

Εικόνες από ισραηλινά μέσα δείχνουν την αστυνομία να στήνει οδοφράγματα κοντά στην κατοικία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ και έξω από τα κεντρικά γραφεία των IDF στο Τελ Αβίβ

Ισραήλ

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται στο Τελ Αβίβ και την Ιερουσαλήμ για να διαμαρτυρηθούν για την αποπομπή του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ.

Εικόνες από ισραηλινά μέσα δείχνουν την αστυνομία να στήνει οδοφράγματα κοντά στην κατοικία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ και έξω από τα κεντρικά γραφεία των IDF στο Τελ Αβίβ.

Μια προσπάθεια του Νετανιάχου να καρατομήσει τον Γκάλαντ πέρυσι λόγω της αντίθεσής του στη δικαστική αναθεώρηση πέρυσι έβγαλε  δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους, αναγκάζοντας τελικά τον Νετανιάχου να υποχωρήσει.

Πηγή: skai.gr

