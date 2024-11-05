Εκλογές ΗΠΑ: Χάρις ή Τραμπ- Σε εξέλιξη η ιστορικής σημασίας αναμέτρηση

Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί ψηφίζουν σήμερα για να αποφασίσουν ποια/ποιος, η Κάμαλα Χάρις ή ο Ντόναλντ Τραμπ, θα είναι η νέα/ο νέος ένοικος του Λευκού Οίκου, μια εκλογική αναμέτρηση που διεξάγεται σε τεταμένο κλίμα, με ιστορικά διακυβεύματα για τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο.

Από τη Νέα Υόρκη έως το Λος Άντζελες, από τις μεσοδυτικές πολιτείες έως τις ακτές της Φλόριντα, μεγάλες ουρές ψηφοφόρων έχουν σχηματιστεί στα πεζοδρόμια αυτήν την ιστορική ημέρα.

Σε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Δημοκρατική αντιπρόεδρος, που θα μπορεί να γίνει η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της μεγαλύτερης δύναμης παγκοσμίως, απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες «να ανοίξουν το επόμενο κεφάλαιο της μεγαλύτερης ιστορίας που έχει ποτέ ειπωθεί».

«Ψηφίζουμε, διότι αγαπάμε τη χώρα μας και πιστεύουμε στις υποσχέσεις της Αμερικής», έγραψε η υποψήφια του Δημοκρατικού Κόμματος.

Επιπλέον, έγραψε σήμερα στον λογαριασμό της στο Χ, απευθυνόμενη στους πολίτες ότι «σήμερα είναι η τελευταία ευκαιρία σας να προκαλέσετε έναν αντίκτυπο σε αυτές τις εκλογές».

Από την πλευρά του, ο Ρεπουμπλικανός, που έκανε μια θεαματική πολιτική επιστροφή αφότου καταδικάστηκε από την αμερικανική δικαιοσύνη, δημοσίευσε ένα βίντεο που ξεκινούσε με μια κουρελιασμένη σημαία των ΗΠΑ, με πλάνα από μετανάστες να κατακλύζουν τα σύνορα ή με ένοπλους εγκληματίες, σε αντίθεση με εργάτες, αστυνομικούς ή συμμετέχοντες στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του.

«Σας ζητάμε να αποδεχθείτε την κατάσταση όπως έχει. Και αναρωτιόμαστε εάν η Αμερική μπορεί να επιστρέψει. Μπορούμε (να το κάνουμε)», διαβεβαίωσε ο Ρεπουμπλικανός. «Όταν πέφτουμε, δεν μένουμε κάτω, σηκωνόμαστε και μαχόμαστε», συμπλήρωσε.

Επιπλέον, ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος κάλεσε τους υποστηρικτές του να ψηφίσουν παρά τις μεγάλες ουρές στα εκλογικά τμήματα.

«Ο εκλογικός ενθουσιασμός είναι στα ύψη!», έγραψε στο Χ. «Αυτό σημαίνει πως οι ουρές θα είναι μεγάλες! Θέλω να καταθέσετε την ψήφο σας ανεξαρτήτως του πόση ώρα θα χρειαστεί. Παραμείνετε στην ουρά!».

«Οι ριζοσπαστικοί κομμουνιστές Δημοκρατικοί θέλουν να τα μαζέψετε και να πάτε σπίτια σας», συμπλήρωσε.

Περισσότεροι από 82 εκατομμύρια Αμερικανοί ψήφισαν ήδη στην πρόωρη ψηφοφορία και είναι αδύνατο να γνωρίζει κανείς εάν θα χρειαστούν ώρες ή ημέρες για την καταμέτρηση των ψήφων, προκειμένου να αποφασιστεί η νικήτρια ή ο νικητής μεταξύ της αντιπροέδρου, ηλικίας 60 ετών και του πρώην προέδρου της χώρας, ηλικίας 78 ετών, οι προσωπικότητες των οποίων αλλά και τα οράματά τους είναι τόσο διαφορετικά.

Μεταξύ των ψηφοφόρων, η Νταρλίν Τέιλορ ψήφισε σε ένα δημοτικό σχολείο του Ίρι, στην Πενσιλβάνια, μια πολιτεία- κλειδί, που μπορεί από μόνη της να αλλάξει το αποτέλεσμα αυτών των άκρως αμφίρροπων εκλογών.

Η 56χρονη γυναίκα, που ζει χάρη στα κοινωνικά επιδόματα, φοράει ένα μπλουζάκι που γράφει «Τραμπ-Βανς», το δίδυμο που εκείνη επιθυμεί να δει να κυβερνάει αυτήν την ομοσπονδία των 50 πολιτειών και των 335 εκατομμυρίων κατοίκων.

«Δεν θέλουμε τέσσερα επιπλέον χρόνια υψηλού πληθωρισμού, αυτών των τιμών καυσίμων και των ψεμάτων», υποστηρίζει η ίδια.

Από την άλλη, η 46χρονη Μάρσελ Μπίσον ψήφισε την Κάμαλα Χάρις.

«Πιστεύω πως θα συμφιλιώσει όλον τον πληθυσμό, ολόκληρο τον κόσμο, διότι είμαστε αυτήν τη στιγμή τόσο πολύ διχασμένοι», είπε. «Εκείνη ενεργεί για την ειρήνη, την ώρα που όλα όσα λέει ο αντίπαλός της είναι συστηματικά αρνητικά».

Στις προεκλογικές συγκεντρώσεις της Κάμαλα Χάρις και του Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζονταν δύο όψεις της Αμερικής τόσο ασυμβίβαστες και καθένα από τα στρατόπεδα των αντιπάλων ήταν πεπεισμένο πως το άλλο θα οδηγήσει τη χώρα στην καταστροφή.

Η πρώην εισαγγελέας και γερουσιάστρια της Καλιφόρνιας χαρακτήρισε τον αντίπαλό της «φασίστα». Ο πρώην μεγιστάνας των επιχειρήσεων έλεγε πως εκείνη είναι «ηλίθια» και θα «καταστρέψει» τη χώρα.

Η ετυμηγορία της κάλπης θα είναι σε κάθε περίπτωση ιστορική.

