Συρία: Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην επαρχία Χομς

Το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα αεροπορική επιδρομή στη Συρία, πλήττοντας βιομηχανική ζώνη στην πόλη Κουσάιρ της επαρχίας Χομς, όπως μετέδωσε η συριακή τηλεόραση και επιβεβαίωσαν αργότερα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Σύμφωνα με τη συριακή τηλεόραση, δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς εξαιτίας του ισραηλινού πλήγματος.

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις υποστήριξαν ότι έπληξαν αποθήκες όπλων της Χεζμπολάχ στη Συρία.

Η βιομηχανική ζώνη στην πόλη Κουσάιρ είχε βρεθεί επίσης στο στόχαστρο ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής την περασμένη Πέμπτη, όταν περισσότεροι από 10 άνθρωποι είχαν τραυματιστεί. Οι IDF είχαν ανακοινώσει ότι έπληξαν αποθήκες όπλων και κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ.

Χθες Δευτέρα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως σκότωσαν τον επικεφαλής του δικτύου πληροφοριών της Χεζμπολάχ στη Συρία, σε αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσαν στα περίχωρα της Δαμασκού, όπου το φιλοϊρανικό κίνημα του Λιβάνου διατηρεί σημαντική παρουσία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.