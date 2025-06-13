Κίνα: Η τροπική καταιγίδα Wutip σαρώνει την επαρχία Χαϊνάν

Η τροπική καταιγίδα Wutip πλήττει τη νότια Κίνα σήμερα, σαρώνοντας τις παράκτιες περιοχές με θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις, έγινε γνωστό από το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο.

Με ανέμους ταχύτητας 108 χιλιομέτρων την ώρα κοντά στο κέντρο της, η Wutip αφίχθη στη στεριά στην πόλη Ντόνγκφανγκ της επαρχίας Χαϊνάν γύρω στις 11 το βράδυ τοπική ώρα (18.00 ώρα Ελλάδας), αφού προκάλεσε προβλήματα στις μεταφορές, έκλεισε σχολεία και τουριστικά αξιοθέατα στην ευρύτερη περιοχή.

Η καταιγίδα Wutip, που στα καντονέζικα σημαίνει «πεταλούδα», σχηματίστηκε αυτήν την εβδομάδα πάνω από τη Νότια Σινική Θάλασσα και ενισχύθηκε σε τροπική καταιγίδα την 11η Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

