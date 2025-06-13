Ιράν: Στο ΥΠΕΞ κλήθηκε η πρεσβευτής της Ελβετίας για διαμαρτυρία μετά τα ισραηλινά πλήγματα

Στο ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε σήμερα η πρεσβευτής της Ελβετίας στην Τεχεράνη, χώρα που εκπροσωπεί τα αμερικανικά συμφέροντα καθώς το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες - σύμμαχοι του Ισραήλ - δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις, μετά τα ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης.

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εξέφρασε τη βαθύτατη αγανάκτησή της και τις έντονες διαμαρτυρίες της απέναντι στην επίθεση του Ισραήλ και στη στήριξη που του προσφέρουν οι ΗΠΑ», μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η Ελβετία έχει εδώ και πολύ καιρό τον ρόλο του διπλωματικού διαύλου μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ειδικά σε περίπτωση κρίσης. Το γεγονός ότι κλήθηκε η πρεσβευτής της Ελβετίας από την Τεχεράνη για να της επιδοθεί διαμαρτυρία σηματοδοτεί ένα νέο στάδιο στη λεκτική και διπλωματική κλιμάκωση μεταξύ του Ιράν και των δυτικών χωρών, την ώρα που η διεθνής κοινότητα απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.