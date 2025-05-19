Οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και του Καναδά προειδοποίησαν τη Δευτέρα ότι οι χώρες τους θα λάβουν μέτρα εάν το Ισραήλ δεν σταματήσει τη νέα στρατιωτική επίθεση στη Γάζα και δεν άρει τους περιορισμούς στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Η άρνηση της ισραηλινής κυβέρνησης να επιτρέψει την παροχή βασικής ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό είναι απαράδεκτη και κινδυνεύει να παραβιάσει το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο», αναφέρεται σε κοινή δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη βρετανική κυβέρνηση.

«Είμαστε αντίθετοι σε κάθε απόπειρα επέκτασης των εποικισμών στη Δυτική Όχθη… Δεν θα διστάσουμε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων κυρώσεων».

Υπουργεία Εξωτερικών 22 χωρών απέναντι στο Ισραήλ

Τα υπουργεία Εξωτερικών 22 χωρών, όπως της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας, ζήτησαν σήμερα από το Ισραήλ να ξαναρχίσει «αμέσως» και «πλήρως» η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία θα πρέπει να οργανωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Ο ΟΗΕ και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις «δεν μπορούν να στηρίξουν» το νέο μοντέλο αποστολής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα που αποφασίστηκε από την ισραηλινή κυβέρνηση, αναφέρουν οι χώρες αυτές στην κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας.

Λίγο νωρίτερα σήμερα η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι επέτρεψε την είσοδο φορτηγών που μεταφέρουν βρεφικές τροφές στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερους από δύο μήνες.

