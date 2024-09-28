«Είναι φανταστικό», «ο θάνατος ενός τρομοκράτη»: πολλοί Ισραηλινοί δεν έκρυβαν τη χαρά τους σήμερα για τον θάνατο του ηγέτη της Χεζμπολάχ, του Χασάν Νασράλα, ο οποίος παρουσιαζόταν από τον ισραηλινό στρατό ως «ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς του Ισραήλ».

Ο στρατός ανακοίνωσε το πρωί ότι ο Νασράλα, ο γενικός γραμματέας του λιβανέζικου σιιτικού κινήματος εδώ και τριάντα χρόνια, σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα το βράδυ της Παρασκευής στη Βηρυτό. Προτού ακόμη να επιβεβαιώσει η Χεζμπολάχ τον θάνατό του, κάτι που έγινε το απόγευμα, πολλοί Ισραηλινοί εξέφρασαν στο Γαλλικό Πρακτορείο την «ανακούφισή» τους.

«Είναι μια φανταστική είδηση, θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό», είπε ο Νταβίντ Σάλεβ, ένας κάτοικος του Τελ Αβίβ. Μολονότι αμφιβάλλει ότι η εξόντωση του Νασράλα θα βάλει τέλος στις εκτοξεύσεις ρουκετών στο βόρειο Ισραήλ, εκτίμησε ότι στέλνει ένα σαφές μήνυμα στους εχθρούς της χώρας του στην περιοχή: «Μην τα βάζετε μαζί μας».

«Το μόνο που θέλουμε είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν θα αφήσουμε να μας σφαγιάσουν», σχολίασε ο Γιόσι Κόρεν, ένας 70χρονος σύμβουλος στρατηγικής που ζει στην περιοχή της Ιερουσαλήμ. «Το Ισραήλ δεν θα φέρεται πια με το γάντι».

Η Χεζμπολάχ άρχισε να εκτοξεύει ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ αμέσως μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας. Λέει ότι ενεργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο σε ένδειξη συμπαράστασης προς τη Χαμάς.

Η Λένα Γκόρντινε εγκατέλειψε το σπίτι της στο βόρειο Ισραήλ λόγω των σχεδόν καθημερινών συγκρούσεων στα σύνορα. Κατέληξε με την οικογένειά της σε ένα ξενοδοχείο της Ιερουσαλήμ και σήμερα δήλωσε ότι αισθάνθηκε «υπερήφανη», όταν διάβασε την ανακοίνωση του στρατού.

«Θα χρειαστεί καιρός αλλά πλησιάζουμε στην ώρα που θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στα σπίτια μας», είπε.

Έπειτα από 11 μήνες βομβαρδισμών και μαχών στη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ ανακοίνωσε στις 18 Σεπτεμβρίου ότι η πολεμική προσπάθειά του μεταφέρεται στον βορρά απ’ όπου, όπως και η Γκόρντινε, δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι εκτοπίστηκαν το τελευταίο διάστημα λόγω των εκτοξεύσεων ρουκετών. Μέσα σε δέκα ημέρες εντατικών βομβαρδισμών στα προπύργια της Χεζμπολάχ, πολλοί σημαντικοί διοικητές του ένοπλου τμήματός της σκοτώθηκαν. Χθες, ήταν η σειρά του ανώτατου ηγέτη της, του Χασάν Νασράλα.

Στην παραθαλάσσια πόλη Ρισόν Λεζιόν, στα νότια του Τελ Αβίβ, η Σούλι Ντίαζ χαρακτήρισε «εντυπωσιακή ενέργεια» το ισραηλινό πλήγμα που σκότωσε τον Νασράλα. «Πιστεύω ότι η εξόντωση του Νασράλα θα βάλει τέλος στον πόλεμο, πιστεύω ότι θα φέρει κάποια πολιτική λύση – τουλάχιστον το ελπίζω», είπε.

«Γιορτάζουμε τον θάνατο του τρομοκράτη υπ’ αριθμόν 1 στον κόσμο», είπε ένας άλλος κάτοικος της Ρισόν Λεζιόν, ο Ράμι Στάινερ. «Είναι μια ευκαιρία να ζήσουμε σε μια νέα εποχή, σε έναν καλύτερο κόσμο χωρίς τρομοκράτες», υποστήριξε.

Η 77χρονη ιστορικός Σοσάνα Μπάρι Ισόνι πάντως ελπίζει ότι «ο επόμενος ηγέτης της Χεζμπολάχ δεν θα είναι χειρότερος από τον Νασράλα», σημειώνοντας ότι «δεν ξέρεις ποτέ, όταν σκοτώνεις έναν ηγέτη, ποιος θα είναι ο επόμενος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.