Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι πραγματοποίησε πλήγμα στην περιοχή Νταχίγια της Βηρυτού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος της επίθεσης ήταν ο Νάμπιλ Καούκ, μέλος του κεντρικού συμβουλίου της Χεζμπολάχ που πρόσφατα είχε δηλώσει ότι «το Ισραήλ ηττήθηκε».
Στο βίντεο φαίνεται το αυτοκίνητο του Καούκ που χτύπησαν οι Ισραηλινοί στη Βηρυτό.
Πηγή: skai.gr
