Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι πραγματοποίησε πλήγμα στην περιοχή Νταχίγια της Βηρυτού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος της επίθεσης ήταν ο Νάμπιλ Καούκ, μέλος του κεντρικού συμβουλίου της Χεζμπολάχ που πρόσφατα είχε δηλώσει ότι «το Ισραήλ ηττήθηκε».

Στο βίντεο φαίνεται το αυτοκίνητο του Καούκ που χτύπησαν οι Ισραηλινοί στη Βηρυτό.

Πηγή: skai.gr

