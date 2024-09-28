Λογαριασμός
Νέο ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό - Δείτε βίντεο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι πραγματοποίησε πλήγμα στην περιοχή Νταχίγια της Βηρυτού.

UPDATE: 19:24
Israeli artillery soldiers

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι πραγματοποίησε πλήγμα στην περιοχή Νταχίγια της Βηρυτού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος της επίθεσης ήταν ο Νάμπιλ Καούκ, μέλος του κεντρικού συμβουλίου της Χεζμπολάχ που πρόσφατα είχε δηλώσει ότι «το Ισραήλ ηττήθηκε».

Στο βίντεο φαίνεται το αυτοκίνητο του Καούκ που χτύπησαν οι Ισραηλινοί στη Βηρυτό.

