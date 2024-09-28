«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να εμποδίσουν το Ιράν και τους υποστηριζόμενους από το Ιράν εταίρους και αντιπροσώπους να εκμεταλλευτούν την κατάσταση ή να επεκτείνουν τη σύγκρουση» τόνισε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν ύστερα από συνομιλίες με τον Ισραηλινό ομόλογό του.

«Μίλησα δύο φορές, χθες, με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ για τα γεγονότα στο Λίβανο. Εξέφρασα την πλήρη υποστήριξή μου στο δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τον λαό του έναντι των τρομοκρατικών ομάδων που υποστηρίζονται από το Ιράν. Τόνισα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να εμποδίσουν το Ιράν και τους υποστηριζόμενους από το Ιράν εταίρους και αντιπροσώπους να εκμεταλλευτούν την κατάσταση ή να επεκτείνουν τη σύγκρουση. Κατέστησα σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σε ετοιμότητα για την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων και εγκαταστάσεων στην περιοχή και είναι προσηλωμένες στην υπεράσπιση του Ισραήλ» τόνισε ο Όστιν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

I spoke twice with Israeli Minister of Defense Yoav Gallant yesterday about events in Lebanon. I expressed my full support for Israel’s right to defend itself and its people against Iranian backed terrorist groups. I stressed that the United States is determined to prevent Iran… — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) September 28, 2024

