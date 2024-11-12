Ίσραελ Κατς: «Καμία εκεχειρία στον Λίβανο – Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τη Χεζμπολάχ»

Ο νέος Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς διεμήνυσε την Τρίτη ότι «δεν θα υπάρξει καμία εκεχειρία στο Λίβανο, το Ισραήλ θα συνεχίσει να χτυπά τη Χεζμπολάχ» στον απόηχο της επικράτησης του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές που φέρεται να διορίζει νέο ΥΠΕΞ τον Μάρκο Ρούμπιο.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με στρατιωτικούς αξιωματούχους, ο Κατς ξεκαθάρισε ότι «θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τη Χεζμπολάχ με όλη μας την ισχύ… Καμία κατάπαυση του πυρός».

בהמשך פגישתי אתמול עם פורום מטכ"ל הדגשתי את מדיניות ישראל לגבי לבנון:



הפעילות המזהירה והעוצמתית שבוצעה ע"י צה"ל וגופי הביטחון מול החיזבאללה וחיסול נסראללה מהווים תמונת ניצחון וצריך להמשיך את הפעילות ההתקפית, כדי להוסיף ולגרוע את יכולות החיזבאללה ולממש את פירות הניצחון.



בלבנון… pic.twitter.com/ALTCOqD3IG — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) November 12, 2024



Εξάλλου, τη Δευτέρα στην πρώτη του συνάντηση με το Γενικό Επιτελείο των IDF, τόνισε ότι το Ιράν είναι πιο εκτεθειμένο από ποτέ σε χτυπήματα στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. «Έχουμε την ευκαιρία να επιτύχουμε τον πιο σημαντικό στόχο μας – να αποτρέψουμε και να εξαλείψουμε την υπαρξιακή απειλή για το κράτος του Ισραήλ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την Κυριακή ο αρχηγός του επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού Χέρτζι Χαλέβι ενέκρινε την επέκταση της χερσαίας επιχείρησης στο νότιο Λίβανο.



Ο ισραηλινός στρατός και οι συναρμόδιοι φορείς ασφαλείας του Ισραήλ εξέταζαν το ενδεχόμενο να ανακοινώσουν το τέλος της χερσαίας επιχείρησης την περασμένη εβδομάδα, αλλά ο Χαλέβι ενέκρινε νέα σχέδια για τη Βόρεια Διοίκηση του Ισραηλινού Στρατού (αρμόδια για τον Λίβανο) και επέκτεινε τους στρατιωτικούς ελιγμούς, τη στιγμή που πυρήνες της Χεζμπολάχ παραμένουν ενεργοί.

