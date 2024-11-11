«Ο κόσμος αναμένει» ότι η κυβέρνηση του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα βάλει «αμέσως» τέλος στους πολέμους του Ισραήλ στη Γάζα και στον Λίβανο, δήλωσε σήμερα ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν Μοχάμαντ Ρεζά Αρέφ, στη σύνοδο των αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διεξάγεται στο Ριάντ.

«Η αμερικανική κυβέρνηση είναι ο πρώτος υποστηρικτής των ενεργειών του σιωνιστικού καθεστώτος (Ισραήλ) και ο κόσμος αναμένει την υπόσχεση της νέας κυβέρνησης αυτής της χώρας να τερματίσει αμέσως τον πόλεμο εναντίον των αθώων πληθυσμών στη Γάζα και τον Λίβανο», δήλωσε ο Αρέφ.

Ο Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε, επιπλέον, τις δολοφονίες των ηγετών της παλαιστινιακής Χαμάς και της λιβανέζικης Χεζμπολάχ από το Ισραήλ «οργανωμένη τρομοκρατία».

«Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίστηκαν με την παραπλανητική έκφραση "στοχευμένες δολοφονίες", κατά τη διάρκεια των οποίων Παλαιαστίνιοι επίλεκτοι αξιωματούχοι και ηγέτες άλλων χωρών της περιοχής δολοφονήθηκαν ένας προς έναν ή μαζικά, δεν είναι τίποτα άλλο από οργανωμένη τρομοκρατία», είπε ο Μοχάμαντ Ρεζά Αρέφ.

Πηγή: skai.gr

