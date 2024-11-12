ΗΠΑ: Η επιλογή Τραμπ για το Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Ποιος είναι ο Μάρκο Ρούμπιο

Ως ένα «ευχαριστώ» του Ντόναλντ Τραμπ στους Ισπανόφωνους, που στις αμερικανικές εκλογές τoν στήριξαν παρά τις περί του αντιθέτου προβλέψεις, αλλά και ως αναγνώριση της εμπειρίας του, ερμηνεύονται οι πληροφορίες ότι ο κουβανικής καταγωγής Μάρκο Ρούμπιο θα αναλάβει το αξίωμα του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, παρότι οι σχέσεις των δύο ανδρών δεν ήταν… και ανέφελες στο παρελθόν.

Ο 53χρονος Ρούμπιο θα διαδεχθεί τον Άντονι Μπλίνκεν της κυβέρνησης Μπάιντεν, κάτι που θα τον καταστήσει τον πρώτο ισπανόφωνο υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Προεκλογικά ο γερουσιαστής της Φλόριντα, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών και ανώτερο μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, φερόταν να είναι ένα από τα φαβορί για αντιπρόεδρος του Τραμπ.



Όταν ο Ρούμπιο εξελέγη για πρώτη φορά στο Κογκρέσο, πριν από σχεδόν 14 χρόνια, θεωρήθηκε ανερχόμενο αστέρι στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.



Ο Ρούμπιο γεννήθηκε το 1971. Μεγάλωσε σε μια εργατική οικογένεια από την Κούβα. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα με πτυχίο στις πολιτικές επιστήμες και σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι.



Ο Ρούμπιο εισήλθε νωρίς στην πολιτική, κάνοντας πρακτική για τη βουλευτή Ιλιάνα Ρος, ενώ σπούδαζε νομικά, ενώ εργάστηκε για την προεδρική εκστρατεία του Μπομπ Ντόουλ το 1996. Το 2000, ο Ρούμπιο έγινε μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Φλόριντα και το 2009, ο Ρούμπιο ξεκίνησε την εκστρατεία του για να διεκδικήσει την έδρα της Γερουσίας των ΗΠΑ, κερδίζοντας στις γενικές εκλογές τον Νοέμβριο του 2010.

Ως ανερχόμενο αστέρι των Ρεπουμπλικανών θεωρήθηκε ως το πρόσωπο που θα μπορούσε να βοηθήσει το κόμμα να επεκτείνει την εκλογική βάση του κόμματος για να προσελκύσει περισσότερους Ισπανόφωνους ψηφοφόρους.





Ο Ρούμπιο έθεσε υποψηφιότητα για πρόεδρος των ΗΠΑ στο GOP (Ρεπουμπλικανικό κόμμα) τον Απρίλιο του 2015, και έγινε έτσι ο νεότερος υποψήφιος σε ηλικία 44 ετών.



Σε μια συνέντευξή του στον Τζορτζ Στεφανόπουλος το 2015 μετά την έναρξη της εκστρατείας του, είπε στον ελληνοαμερικανό παρουσιαστή ότι ήρθε η ώρα «για αλλαγή γενιάς στην πολιτική». Μοιραία, κατά τη διάρκεια των προκριματικών του Ρεπουμπλικανικού κόμματος του 2016, ο Ρούμπιο έγινε στόχος του Τραμπ.





Ο Ρούμπιο και ο Τραμπ θα συνεχίσουν να «ανταλλάσσουν χτυπήματα» κατά τη διάρκεια των προκριματικών, με τον Τραμπ να αποκαλεί τον Ρούμπιο «μικρό Μάρκο» λόγω του ύψους του (1,58) και τον Ρούμπιο να απαντά αποκαλώντας τον Τραμπ «απατεώνα ολκής» με «μικρά χέρια». «Δεν εμπιστεύεσαι ανθρώπους με μικρά χέρια» δήλωνε, όμως πολλοί ερμήνευαν την αναφορά του ως σεξουαλικό υπονοούμενο που δεν άρεσε στον Τραμπ.





Αλλά η σχέση μεταξύ του Ρούμπιο και του Τραμπ θα βελτιωνόταν τελικά. Ο Τραμπ βασίστηκε στον γερουσιαστή από τη Φλόριντα κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, στρεφόμενος σε αυτόν για τις πολιτικές που σχετίζονται με τη Λατινική Αμερική. Ο γερουσιαστής προεκλογικά τόνισε ότι αυτός και ο Τραμπ δεν είχαν πια πρόβλημα, δείχνοντας ανοιχτός να υπηρετήσει ως το «νούμερο δύο» του κ. Τραμπ, σε περίπτωση που εκλεγεί. Ο Ρούμπιο είπε στο ABC News τον Μάρτιο ότι θα ήταν «τιμή» του να υπηρετήσει ως αντιπρόεδρος του Ντόναλντ Τραμπ.





Ο Ρούμπιο θεωρείται ότι βοήθησε στην εκστρατεία του Τραμπ να προσελκύσει Ισπανόφωνους ψηφοφόρους και έχει σημαντική εμπειρία στην εξωτερική πολιτική ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών και ανώτερο μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων.

Ο 53χρονος είναι γνωστός για τις σκληρές του θέσεις έναντι της Κίνας, και υποστηρικτής της επιβολής δασμών στον ασιατικό γίγαντα. Μάλιστα, το Πεκίνο το 2020 προχώρησε σε κυρώσεις εις βάρος του, που μέχρι τώρα δεν τις έχει άρει.



Ο Ρούμπιο ζει στη Φλόριντα με τη σύζυγό του Τζάνετ και τα τέσσερα παιδιά τους.

Πηγή: skai.gr

