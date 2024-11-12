Τραμπ: Πρώην συνεργάτες του κόβουν την «όρεξη» στον Νετανιάχου για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης

Τουλάχιστον δύο σύμβουλοι της προηγούμενης κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησαν υψηλόβαθμους Ισραηλινούς υπουργούς να μην θεωρήσουν ως δεδομένο ότι ο νεοεκλεγείς πρόεδρος θα υποστηρίξει το Ισραήλ στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης κατά τη δεύτερη θητεία του, είπαν τρεις πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες στους Times of Israel.



Αν και το μήνυμα παραδόθηκε σε χωριστές συναντήσεις και συνομιλίες που διεξήχθησαν τους μήνες πριν από τη νίκη του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές, τα ακροδεξιά μέλη του υπουργικού συμβουλίου δεν φάνηκαν να πτοούνται. Τη Δευτέρα, ο υπουργός Οικονομικών Μπέζαλελ Σμότριτς δήλωσε ότι το 2025 θα είναι «το έτος κυριαρχίας στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια [τη Δυτική Όχθη]», χάρη στην επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία, και ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ίταμαρ Μπεν Γκβίρ την περασμένη εβδομάδα σχολίασε ότι «αυτή είναι ώρα για κυριαρχία».



Την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο επόμενος πρεσβευτής του Ισραήλ στις ΗΠΑ θα είναι ο Γεχιέλ Λέιτερ, ένας πρώην ηγέτης εποίκων που έχει υποστηρίξει την προσάρτηση μεγάλων τμημάτων της Δυτικής Όχθης και έχει ταχθεί κατά της ίδρυσης ενός παλαιστινιακού κράτους.





Στις πρόσφατες συναντήσεις τους με αρκετούς ανώτερους Ισραηλινούς υπουργούς, οι πρώην σύμβουλοι του Τραμπ δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο ο νέος πρόεδρος να υποστηρίξει τελικά την κίνηση, αλλά υποστήριξαν ότι δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως «προδικασμένο συμπέρασμα», διευκρίνισε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος, μιλώντας στο προϋπόθεση της ανωνυμίας.

Οι παρενέργειες της προσάρτησης για τον Τραμπ

Η αμφιλεγόμενη κίνηση θα αντιμετωπίσει σοβαρές αντιδράσεις από συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο, όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στα οποία ο Τραμπ θα μπορούσε να στηριχθεί για να αντιμετωπίσει πιο πιεστικούς στόχους εξωτερικής πολιτικής, όπως η καταπολέμηση της ιρανικής επιθετικότητας, ο ανταγωνισμός κατά της Κίνας και ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με έναν δεύτερο Ισραηλινό αξιωματούχο που γνώριζε μια από τις συνομιλίες που είχε ένας πρώην βοηθός του Τραμπ με έναν υπουργό του υπουργικού συμβουλίου.

«Ναι» στην προσάρτηση, αλλά με τίμημα για το Ισραήλ

Παρότι ο Τραμπ παρουσίασε ένα ειρηνευτικό σχέδιο το 2020 που οραματιζόταν το Ισραήλ να προσαρτά όλους τους οικισμούς του, η πρόταση επέτρεπε παράλληλα την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους στις υπόλοιπες περιοχές της Δυτικής Όχθης.



