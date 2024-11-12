Κατς: Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν είναι «εκτεθειμένες περισσότερο παρά ποτέ σε πλήγματα»

Ο ισραηλινός νέος υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς έκρινε χθες Δευτέρα ότι το Ιράν είναι «πιο εκτεθειμένο παρά ποτέ σε βομβαρδισμούς εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεών του».

«Μας δίνεται η ευκαιρία να επιτύχουμε τον πιο σημαντικό στόχο μας: να αποτρέψουμε και να εξαλείψουμε την υπαρξιακή απειλή για το κράτος του Ισραήλ», ανέφερε ο κ. Κατς μέσω X.

Το Ισραήλ κατηγορεί εδώ και χρόνια το Ιράν ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο, κάτι που η Ισλαμική Δημοκρατία —ηγέτες της οποίας καλούν συχνά να καταστραφεί το εβραϊκό κράτος— διαψεύδει πάντα.

Το 2018, οι ΗΠΑ, με πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ, αποχώρησαν από τη διεθνή συμφωνία που είχε υπογραφτεί τρία χρόνια νωρίτερα στη Βιέννη για να περιοριστούν και να ελεγχθούν οι ιρανικές φιλοδοξίες στο πεδίο της πυρηνικής ενέργειας.

Σε αντίποινα, η Τεχεράνη αύξησε την παραγωγή εμπλουτισμένου ουρανίου σε επίπεδα όπου δεν είχε φθάσει ποτέ πριν, και τα αποθέματά της δεν έχουν σταματήσει να μεγεθύνονται, σύμφωνα με εκθέσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), μέρους του συστήματος του ΟΗΕ.

Την 26η Οκτωβρίου, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία εξαπέλυσε επιδρομή εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, σε ανταπόδοση για την ομοβροντία κάπου 200 πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από την Ισλαμική Δημοκρατία εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου.

Πριν από τους βομβαρδισμούς αυτούς, ισραηλινοί αξιωματούχοι, καθώς και πρώην υπουργοί, τάχθηκαν υπέρ του να μπουν στο στόχαστρο πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, όμως, σύμφωνα με δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου, η επιλογή αυτή αποκλείστηκε έπειτα από πιέσεις που άσκησε η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

