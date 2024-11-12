Από όλους τους οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ, ο Ντέρικ Έβανς έχει έναν ιδιαίτερο λόγο να είναι χαρούμενος με το εκλογικό αποτέλεσμα: ελπίζει ότι ο νέος πρόεδρος θα του δώσει χάρη για τη συμμετοχή του στην εισβολή της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

«Η χάρη θα μου αλλάξει τη ζωή» λέει ο Έβανς, ο οποίος ήταν μέλος του τοπικού κοινοβουλίου της Δυτικής Βιρτζίνια, όταν μαζί με τουλάχιστον 2.000 άλλους εισέβαλαν στο Καπιτώλιο το 2021, προσπαθώντας να ανατρέψουν το εκλογικό αποτέλεσμα, παρακινημένοι από την ψευδή πεποίθηση ότι ο Τραμπ είχε κερδίσει.

Ο Έβανς αφού ήρθε σε συμφωνία με τους εισαγγελείς, παραδέχτηκε την ενοχή του και πέρασε τρεις μήνες στην ομοσπονδιακή φυλακή το 2022. Κατά την προεκλογική του εκστρατεία, ο Τραμπ είπε επανειλημμένα ότι θα έδινε χάρη στους ταραχοποιούς, τους οποίους έχει αποκαλέσει «πατριώτες» και «πολιτικούς κρατούμενους».

Αλλά ποιος ακριβώς θα λάβει χάρη -και πότε- παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα.

«Πιστεύω ότι θα κρατήσει τον λόγο του» είπε ο Έβανς στο BBC.

Τον Μάρτιο ο Τραμπ έγραψε στον λογαριασμό του στο Truth Social ότι μια από τις πρώτες του ενέργειες ως πρόεδρος θα ήταν να «απελευθερώσει τους ομήρους της 6ης Ιανουαρίου που φυλακίστηκαν άδικα!».

Επανέλαβε τη δέσμευση σε φόρουμ της Εθνικής Ένωσης Μαύρων Δημοσιογράφων στο Σικάγο τον Ιούλιο: «Οπωσδήποτε θα το έκανα» είπε. «Αν είναι αθώοι, θα τους συγχωρούσα».

Ωστόσο, απέφυγε να μιλήσει για γενικευμένη χάρη, λέγοντας κάποια στιγμή στο CNN: «Τείνω να δώσω χάρη σε πολλούς από αυτούς. Δεν μπορώ να πω για τον καθένα, γιατί μερικοί από αυτούς μάλλον ξέφυγαν από τον έλεγχο.

Η καμπάνια του είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν «κατά περίπτωση, όταν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο».

Γίνονται ακόμη συλλήψεις

Τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου οδήγησαν σε μια από τις μεγαλύτερες ομοσπονδιακές έρευνες στην ιστορία των ΗΠΑ. Σχεδόν 600 άτομα έχουν κατηγορηθεί για επίθεση, αντίσταση ή παρεμπόδιση αστυνομικών.

Μερικοί από αυτούς που έχουν καταδικαστεί με τις μεγαλύτερες ποινές, όπως ο ιδρυτής των Oath Keepers, Stewart Rhodes και ο Enrique Tarrio, αρχηγός των Proud Boys, δεν συμμετείχαν στα επεισόδια μέσα στο κτίριο. Αντίθετα, καταδικάστηκαν για συνωμοσία και άλλα κακουργήματα για την οργάνωση της συμπλοκής.

Οι συλλήψεις συνεχίζονται. Σε ενημέρωση που έγινε την περασμένη εβδομάδα, το FBI είπε ότι συνεχίζει να αναζητά εννέα υπόπτους για βίαιες επιθέσεις σε αστυνομικούς.

Αλλά με τον Τραμπ -ο οποίος εξακολουθεί να υποστηρίζει, χωρίς στοιχεία, ότι ήταν ο νικητής των εκλογών του 2020 - να επιστρέφει στον Λευκό Οίκο, το μέλλον της έρευνας παραμένει αβέβαιο.

Επικαλούμενο πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το NBC News ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι επικεντρώνονται στο να δικάσουν τις «πιο κραυγαλέες» υποθέσεις πριν από την ορκωμοσία του Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου.

Πηγή: skai.gr

