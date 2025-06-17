Το γιγαντιαίο μπλακάουτ που έπληξε την Ιβηρική Χερσόνησο την 28η Απριλίου προκλήθηκε από ένα «φαινόμενο υπερτάσεων» στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, το οποίο οδήγησε σε «μια αλυσιδωτή αντίδραση», σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας έκθεσης που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από την ισπανική κυβέρνηση.

«Η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την 28η Απριλίου ήταν πολυπαραγοντικής προέλευσης, δηλαδή ενός συνδυασμού παραγόντων που έπαιξαν ρόλο», εξήγησε η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Σάρα Άαχεσεν παρουσιάζοντας λεπτομερώς, μετά το πέρας του υπουργικού συμβουλίου, τα συμπεράσματα αυτής της έκθεσης.

Η αιφνιδιαστική κατάρρευση του συστήματος διανομής ηλεκτρικού ρεύματος προκλήθηκε από ένα «φαινόμενο υπερτάσεων», το οποίο οδήγησε σε «μια αλυσιδωτή αντίδραση» μαζί με διαδοχικές διακοπές σε πολλές μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες με τη σειρά τους «προκάλεσαν νέες διαδοχικές διακοπές», εξήγησε η υπουργός.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ είχε ανακοινώσει τη σύσταση μιας ερευνητικής επιτροπής υπό την εποπτεία του υπουργείου Οικολογικής Μετάβασης την επομένη του μπλακάουτ, ζητώντας από τους πολίτες να «μην κάνουν εικασίες» εν αναμονή των λεπτομερών αποτελεσμάτων.

Κατόπιν είχε διευκρινίσει ότι τα συμπεράσματα αυτά θα μπορούσαν να μην γίνουν γνωστά για μήνες, δεδομένης της περιπλοκότητας του περιστατικού, κατά το οποίο η Ισπανία και η Πορτογαλία δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα για πολλές ώρες την 28η Απριλίου, με αποτέλεσμα να προκληθεί χάος στις μεταφορές.

Κάνοντας λόγο για μια σειρά «περίπλοκων φαινομένων», η Σάρα Άαχεσεν επισήμανε, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής της, τον ρόλο της διαχειρίστριας εταιρείας του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ισπανίας REE, όπως επίσης ορισμένων εταιρειών ενέργειας, που αποσύνδεσαν τους κεντρικούς σταθμούς του συστήματος με «ακατάλληλο τρόπο (…) προκειμένου να προστατεύσουν τις εγκαταστάσεις τους».

Επιπλέον, «το σύστημα δεν διέθετε επαρκή ικανότητα ελέγχου της τάσης» εκείνη την ημέρα, εξαιτίας κυρίως μιας δυσλειτουργίας προγραμματισμού των δυνατοτήτων του, συνέχισε η υπουργός, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι η Ισπανία διαθέτει θεωρητικά ένα επαρκώς συμπαγές δίκτυο, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτού του είδους την κατάσταση.

Εξαιτίας αυτών των σφαλμάτων στις εκτιμήσεις, «φθάσαμε σε ένα σημείο μη επιστροφής με μια ανεξέλεγκτη αλυσιδωτή αντίδραση», που δεν μπορούσε να ελεγχθεί, παρά μόνο «εάν υπήρχαν από πριν» μέτρα που θα είχαν ληφθεί και που θα απορροφούσαν τα προβλήματα υπέρτασης, συμπλήρωσε η ίδια.

Μετά το περιστατικό, διάφορες υποθέσεις είχαν προκριθεί για να εξηγηθεί το άνευ προηγουμένου μπλακάουτ, μεταξύ άλλων μια κυβερνοεπίθεση, ένα σενάριο που σύντομα είχαν απορρίψει οι αρχές, και μια βλάβη στο δίκτυο που είχε προκαλέσει η υπερβολική παραγωγή ηλιακής ενέργειας.

Αυτές οι υποθέσεις απορρίφθηκαν και πάλι σήμερα από τη Σάρα Άαχεσεν, η οποία εντούτοις επισήμανε πως «ευπάθειες» και «ελλείψεις» εντοπίστηκαν στο ισπανικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, για τις οποίες θα προταθούν διορθωτικά μέτρα.

Πηγή: skai.gr

