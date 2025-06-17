«Το Ισραήλ κάνει τη βρώμικη δουλειά για όλους μας», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, επισημαίνοντας ότι και η Γερμανία έχει γίνει στόχος του καθεστώτος της Τεχεράνης και εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την επιτυχία των ισραηλινών πληγμάτων.

«Αυτό το καθεστώς των μουλάδων έφερε θάνατο και καταστροφή στον κόσμο - με δολοφονίες και επιθέσεις, με την Χεζμπολάχ και την Χαμάς. Η 7η Οκτωβρίου δεν θα ήταν ποτέ εφικτή χωρίς το ιρανικό καθεστώς. Το ίδιο και η προμήθεια της Ρωσίας με drones (…) Το Ισραήλ κάνει για εμάς την βρώμικη δουλειά», δήλωσε ο κ. Μερτς σε συνέντευξή του στην WELT στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7 στον Καναδά και τόνισε ότι «δεν θα υπάρξουν πυρηνικά όπλα στο Ιράν ούτε θα υπάρξει περαιτέρω υποστήριξη για την παγκόσμια τρομοκρατία στην ίδια κλίμακα από αυτήν την χώρα». Αναφερόμενος στην προοπτική αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης, σημείωσε επίσης ότι «εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο το καθεστώς των μουλάδων είναι διατεθειμένο να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σε συνέντευξή του στο δεύτερο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF, ο Φρίντριχ Μερτς ευχαρίστησε το Ισραήλ και εξέφρασε τον σεβασμό του προς τις ένοπλες δυνάμεις του: «Μπορώ μόνο να πω ότι τρέφω τον μέγιστο σεβασμό για τον ισραηλινό στρατό, την ισραηλινή ηγεσία που έχουν το θάρρος να το κάνουν. Διαφορετικά, μπορεί να συνεχίζαμε να βλέπουμε τον τρόμο αυτού του καθεστώτος για μήνες και χρόνια. Και μετά, με ένα πυρηνικό όπλο στα χέρια τους (…) Η ισραηλινή επίθεση έχει αποδυναμώσει το τρομοκρατικό καθεστώς. Δεν είναι πια όπως ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Μεγάλο μέρος της στρατιωτικής ηγεσίας δεν βρίσκεται πια εν ζωή και το μέλλον της χώρας είναι αβέβαιο», δήλωσε ο καγκελάριος και πρόσθεσε ότι, αν η Τεχεράνη δεν είναι διατεθειμένη να διαπραγματευθεί, θα μπορούσαμε να φθάσουμε στο σημείο να παρέμβουν οι ΗΠΑ, ένα σενάριο το οποίο, όπως είπε, έχει συζητηθεί και οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν «στο εγγύς μέλλον». Από την πλευρά του, επαναβεβαίωσε την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσφέρει «κάθε διπλωματική βοήθεια».

Σε συνέντευξή του στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, ο καγκελάριος δήλωσε ευθέως ότι «το καθεστώς των μουλάδων πρέπει να τελειώσει» και επαναβεβαίωσε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, υπογραμμίζοντας ότι στην περίπτωση της επίθεσης του Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν αφορά απλώς δύο κυρίαρχα κράτη, καθώς το δεύτερο, «ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την τρομοκρατία στον κόσμο». Από την δική μας οπτική, «είναι απαράδεκτο το Ιράν να βρίσκεται στη διαδικασία κατασκευής πυρηνικού όπλου και από αυτήν την άποψη, το Ισραήλ ασκεί τώρα το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα με δική του ευθύνη», πρόσθεσε ο κ. Μερτς και απέφυγε να απαντήσει εάν η ισραηλινή επίθεση συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου. «Αυτή είναι μια μοναδική κατάσταση που βλέπουμε στη Μέση Ανατολή εδώ και χρόνια. Το Ισραήλ περιβάλλεται από χώρες, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων έχει, ας πούμε, αναδείξει την εξόντωση του κράτους του Ισραήλ σε κρατικό δόγμα», περιορίστηκε να δηλώσει.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν οι ΗΠΑ θα αναλάβουν να καταστρέψουν με στρατιωτικό τρόπο τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ο καγκελάριος δήλωσε ότι υπάρχει μια εγκατάσταση η οποία είναι τόσο προστατευμένη που το Ισραήλ δεν διαθέτει προφανώς τα όπλα για να την καταστρέψει. Το εάν η αμερικανική κυβέρνηση αποφασίσει να το πράξει, δεν το γνωρίζει κανείς».

