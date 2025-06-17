Λογαριασμός
Πορτογαλία: Κλείνει προσωρινά την πρεσβεία της στην Τεχεράνη

Το κλείσιμο της πρεσβείας θα είναι προσωρινό και μόλις καταστεί δυνατό, η πρεσβεία θα ανοίξει και πάλι, εξήγησε ο Πορτογάλος υπουργός Εξωτερικών 

Πορτογαλία

Η Πορτογαλία αποφάσισε σήμερα να κλείσει προσωρινά την πρεσβεία της στην Τεχεράνη λόγω "της σοβαρότητας της παρούσας κατάστασης", κατά την πέμπτη ημέρα της στρατιωτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, όπως ανακοίνωσε στη Λισαβόνα ο υπουργός Εξωτερικών Πάουλο Ρανγκέλ.

"Το κλείσιμο της πρεσβείας θα είναι προσωρινό, θα υπάρξει αναδίπλωση προς μια άλλη χώρα όπου έχουμε πρεσβεία και, μόλις καταστεί δυνατό, η πρεσβεία θα ανοίξει και πάλι", εξήγησε ο υπουργός Εξωτερικών στα τοπικά μέσα ενημέρωσης στο περιθώριο κοινοβουλευτικής συζήτησης.

