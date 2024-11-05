Τον γύρο του κόσμου έκαναν την Κυριακή οι εικόνες των αγανακτισμένων κατοίκων στη Βαλένθια που ξέσπασαν κατά του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ και του βασιλικού ζεύγους Φελίπε και Λετίθια.

Την Κυριακή, ο Ισπανός πρωθυπουργός συνόδευσε το βασιλικό ζεύγος στην περιοχή και οι τρεις βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα οργισμένο πλήθος. Ανάμεσα στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν και έγιναν viral ήταν και οι εικονες που δείχνουν τη βασίλισσα Λετίθια να κλαίει στον ώμο μίας γυναίκας.

The woman who brought Queen Letizia to tears: Flood victim who went viral after she was photographed with crying monarch reveals what she ACTUALLY said - and she was NOT consoling her https://t.co/onEJ3hGLTA pic.twitter.com/afEHwItsdE — Daily Mail Online (@MailOnline) November 5, 2024

Η γυναίκα αυτή ονομάζεται Αλίθια και αποκάλυψε στο τοπικό μέσο Las Provincias τι είπε στη βασίλισσα και η Λετίθια ξέσπασε σε δάκρυα.

«Μου τηλεφώνησαν άνθρωποι από παντού, από την Ιταλία, από τη Ρουμανία... λένε ότι προσπαθούσα να παρηγορήσω τη βασίλισσα», λέει χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, όπως εξηγεί, «αυτό που της έλεγα είναι ότι ακόμα δεν έχει δει τίποτα και ότι έπρεπε να πάνε στην πόλη και αφού με αγκάλιασε της είπα»:

«Αυτό θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί».

Υπενθυμίζεται ότι ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε και η βασίλισσα προσπάθησαν την Κυριακή να μιλήσουν με ντόπιους της Παϊπόρτα. Ωστόσο, δεν τους επέτρεψαν να εισέλθουν στην Παϊπόρτα, ενώ αυτοί παρέμειναν έξω. Μάλιστα, οι κάτοικοι πέταξαν πέτρες ακόμη και στο αυτοκίνητο με το οποίο θα έφευγε ο Ισπανός μονάρχης, που συνέχισε να παραμένει και να συνομιλεί με κόσμο.

‘Murderers, murderers!’ chanted hundreds of residents of a Valencia suburb as Spain's King Felipe, Queen Letizia and Prime Minister Pedro Sánchez visited the flood-hit region https://t.co/QdNhKJN4Nm pic.twitter.com/Rex1Ff7Fkk — Reuters (@Reuters) November 3, 2024

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι. Στη συνέχεια, οι εξαγριωμένοι κάτοικοι πέταξαν κουβάδες με νερό στον βασιλιά, που ζήτησε από τη συνοδεία του να μην τον προστατεύσει με ομπρέλες. Αποδοκιμασίες και λάσπη στο πρόσωπο δέχθηκε και η βασίλισσα Λετίθια.

«Πώς γίνεται να μην αισθάνονται έτσι; Πώς γίνεται να μην είναι τσαντισμένοι;» δήλωσε την Κυριακή η Λετίθια στο ABC σε σαφή προσπάθεια να δικαιολογήσει τον αγανακτισμένο κόσμο.

La reina Letizia en shockpic.twitter.com/OlfEppDhpB — MΛRC VIDΛL (@marcvidal) November 3, 2024

