Τράπεζες στην Ισπανία προσφέρουν σε δανειολήπτες, αυτοαπασχολούμενους και μικροεπιχειρηματίες που επλήγησαν από τις πλημμύρες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας τρίμηνη αναστολή πληρωμής δανείου, όπως ανακοίνωσαν οι τραπεζικές ενώσεις.

Τουλάχιστον 217 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί ακόμη εξακολουθούν να αγνοούνται στις χειρότερες πλημμύρες που σημειώθηκαν στη χώρα εδώ και δεκαετίες.

Οι τράπεζες βρίσκονται επίσης σε επαφή με το κρατικό πιστωτικό ίδρυμα ICO για να σχεδιάσουν τη λήψη άλλων μέτρων και να βοηθήσουν οικογένειες και εταιρείες να αντεπεξέλθουν στον οικονομικό αντίκτυπο από τις πλημμύρες, ανακοίνωσαν αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ οι ενώσεις.

Το 2020 και το 2021 η κυβέρνηση παρέτεινε την ημερομηνία αποπληρωμής των δανείων που έχουν χορηγηθεί από κρατικά πιστωτικά ιδρύματα ώστε να στηριχθούν οι μεσαίες επιχειρήσεις στον απόηχο της πανδημίας της COVID-19, ενώ παρέτεινε και το πάγωμα στην αποπληρωμή των δανείων ιδιωτών.

Ένα χρόνο αργότερα η ισπανική κυβέρνηση πρότεινε μέτρα ανακούφισης για τους δανειολήπτες προκειμένου να βοηθήσει τις οικογένειες να αντεπεξέλθουν στα υψηλότερα κόστη δανεισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

