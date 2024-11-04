Μέρες μετά τις φονικές πλημμύρες στην Ισπανία στις οποίες έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 217 άνθρωποι, οι Αρχες αναζητούν σημάδια ζωής μέσα στο νερό, τις λάσπες και τα φερτά υλικά. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν χωρίς ανάπαυλα να αναζητούν αγνοούμενους.

Η κυβέρνηση δήλωσε σήμερα πως η Ισπανία αναπτύσσει 7.500 στρατιώτες στην ανατολική περιοχή που έχει πληγεί από τις καταστροφικές πλημμύρες. Την ίδια ώρα, η οργή του κόσμου για την ολιγωρία του κρατικού μηχανισμού ξεχειλίζει και οι εξοργισμένοι πολίτες ξέσπασαν κατά του βασιλικού ζεύγους και του πρωθυπουργού που βρέθηκαν στις πληγείσες περιοχές. Πλημμυροπαθείς εκτόξευσαν κομμάτια λάσπης και επιτέθηκαν λεκτικά εναντίον του Βασιλιά Φιλίππου, της βασίλισσας Λετίθια και του Πέδρο Σάντσεθ. Το πλήθος περικύκλωσε το βασιλικό ζεύγος, αιφνιδιάζοντας τους άνδρες της ασφάλειας.

Ο στρατός έστειλε περίπου 5.000 στρατιώτες το Σαββατοκύριακο για να βοηθήσουν στη διανομή τροφίμων και νερού, στον καθαρισμό των δρόμων και στην προστασία των καταστημάτων και των περιουσιών όπως μεταδίδει το Reuters. Άλλοι 2.500 θα ενταχθούν σε αυτούς, δήλωσε η υπουργός Άμυνας, Μαργαρίτα Ρόμπλες στο κρατικό ραδιόφωνο RNE.

Ένα πολεμικό πλοίο που μετέφερε 104 πεζοναύτες πεζικού καθώς και φορτηγά με τρόφιμα και νερό προσέγγισε το λιμάνι της Βαλένθια, ακόμη και όταν ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε τη Βαρκελώνη περίπου 300 χιλιόμετρα (186 μίλια) προς τα βόρεια.

Τα σωστικά συνεργεία αναζητούν σε υπόγεια γκαράζ, συμπεριλαμβανομένου ενός πάρκινγκ 5.000 αυτοκινήτων στο εμπορικό κέντρο Bonaire κοντά στο αεροδρόμιο της Βαλένθια, καθώς και εκβολές ποταμών όπου τα ρεύματα μπορεί να έχουν παρασύρει πτώματα.

Οι θάνατοι από τις χειρότερες ξαφνικές πλημμύρες στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας αυξήθηκαν σε 217 την Κυριακή - σχεδόν όλοι στην περιοχή της Βαλένθια και περισσότεροι από 60 στο προάστιο Paiporta.

Η οργή των κατοίκων της περιοχής επικεντρώθηκε στις καθυστερημένες ειδοποιήσεις από τις Αρχές σχετικά με τους κινδύνους από τις πλημμύρες και σε μια καθυστερημένη αντίδραση από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν φουσκώματα ποταμών, πλημμυρίζοντας δρόμους και ισόγεια κτιρίων και παρασύροντας αυτοκίνητα και φερτά υλικά μέσα σε παλίρροιες λάσπης. Θεωρείται η χειρότερη καταστροφή που σχετίζεται με τις πλημμύρες στην Ευρώπη εδώ και πέντε δεκαετίες

Παρότι οι βροχοπτώσεις συνεχίστηκαν και την υπόλοιπη εβδομάδα, δεν σημειώθηκαν περαιτέρω σημαντικές πλημμύρες στην περιοχή. Η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε σήμερα το πρωί προειδοποίηση για τη Βαρκελώνη καθώς θύελλα και έντονη βροχόπτωση έπληξαν τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας.

Σήμερα ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε δήλωσε πως η εταρία διαχείρισης αεροδρομίων Aena εξέτρεψε 15 πτήσεις που επρόκειτο να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο Ελ Πρατ της Βαρκελώνης το πρωί λόγω της καταιγίδας που πλήττει την περιοχή. Η λειτουργία των προαστιακών τρένων της Καταλωνίας αναστάληκε, πρόσθεσε σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X.

Μερικοί από τους διαδηλωτές της Κυριακής φορούσαν ρούχα με σύμβολα ακροδεξιών οργανώσεων που συχνά διοργανώνουν διαδηλώσεις κατά της αριστερής κυβέρνησης. Η υπουργός Άμυνας, Μαργαρίτα Ρόμπλες ανέφερε ότι εξτρεμιστικές ομάδες εκμεταλλεύονται την κατάσταση για πολιτικά κέρδη.

