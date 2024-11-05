Λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες και οι Αμερικανοί ψηφοφόροι εκλέξουν νέο πρόεδρο, ο Ντοναλντ Τραμπ με μια ανάρτησή του στο Χ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Κάμαλα Χάρις κατηγορώντας την ότι θα σκοτώσει εκατομμύρια μουσουλμάνος και ότι θα ξεκινήσει τον Γ΄Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αναλυτικότερα, στην ανάρτησή του έγραψε:

«Χτίζουμε τον μεγαλύτερο και ευρύτερο συνασπισμό στην αμερικανική πολιτική ιστορία. Αυτό περιλαμβάνει αριθμούς ρεκόρ Αράβων και Μουσουλμάνων ψηφοφόρων στο Μίσιγκαν που θέλουν ΕΙΡΗΝΗ. Γνωρίζουν ότι η Καμάλα και η πολεμοχαρής της κυβέρνηση θα εισβάλουν στη Μέση Ανατολή, θα σκοτώσουν εκατομμύρια μουσουλμάνους και θα ξεκινήσουν τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΡΑΜΠ ΚΑΙ ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ!» έγραψε χαρακτηριστικά.

We are building the biggest and broadest coalition in American Political History. This includes record-breaking numbers of Arab and Muslim Voters in Michigan who want PEACE. They know Kamala and her warmonger Cabinet will invade the Middle East, get millions of Muslims killed,… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2024

Παρά το γεγονός πως στις τελευταίες προεκλογικές της ομιλίες η Κάμαλα Χάρις προωθούσε την ενότητα o Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον των Δημοκρατικών και της αντιπάλου του λέγοντας πως θα χάσει στις εκλογές μόνο αν υπάρξει νοθεία.

