Προκλητικός Τραμπ: Η Κάμαλα θα ξεκινήσει τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο και θα σκοτώσει εκατομμύρια μουσουλμάνους

Ο υποψήφιος για την αμερικανική προεδρία δε δίστασε μέχρι και την τελευταία στιγμή να εξαπολύσει επίθεση στην Κάμαλα Χάρις χρησιμοποιώντας βαρύς χαρακτηρισμούς

Τραμπ για Κάμαλα

Λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες και οι Αμερικανοί ψηφοφόροι εκλέξουν νέο πρόεδρο, ο Ντοναλντ Τραμπ με μια ανάρτησή του στο Χ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Κάμαλα Χάρις κατηγορώντας την ότι θα σκοτώσει εκατομμύρια μουσουλμάνος και ότι θα ξεκινήσει τον Γ΄Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Αναλυτικότερα, στην ανάρτησή του έγραψε:

«Χτίζουμε τον μεγαλύτερο και ευρύτερο συνασπισμό στην αμερικανική πολιτική ιστορία. Αυτό περιλαμβάνει αριθμούς ρεκόρ Αράβων και Μουσουλμάνων ψηφοφόρων στο Μίσιγκαν που θέλουν ΕΙΡΗΝΗ. Γνωρίζουν ότι η Καμάλα και η πολεμοχαρής της κυβέρνηση θα εισβάλουν στη Μέση Ανατολή, θα σκοτώσουν εκατομμύρια μουσουλμάνους και θα ξεκινήσουν τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΡΑΜΠ ΚΑΙ ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ!» έγραψε χαρακτηριστικά. 

Παρά το γεγονός πως στις τελευταίες προεκλογικές της ομιλίες η Κάμαλα Χάρις προωθούσε την ενότητα o Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον των Δημοκρατικών και της αντιπάλου του λέγοντας πως θα χάσει στις εκλογές μόνο αν υπάρξει νοθεία. 

