Αίτηση πτώχευσης κατέθεσε η αμερικανική εταιρεία εστίασης, TGI Fridays Inc., το περασμένο Σάββατο.

Η εταιρεία, με έδρα το Ντάλας κατέθεσε την αίτηση προστασίας από πτώχευση σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Τέξας.Σε ανακοίνωση είπε ότι οι επιπτώσεις από την πανδημία της Covid-19 ήταν ο «πρωταρχικός μοχλός των οικονομικών μας προκλήσεων» προσθέτοντας ότι αναζητά τρόπους για να «διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα» της μετά το κλείσιμο πολλών από τα υποκαταστήματά της φέτος.

«Τα επόμενα βήματα που ανακοινώθηκαν σήμερα απαιτούν δύσκολες αλλά απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των συμφερόντων των ενδιαφερομένων μας, συμπεριλαμβανομένων των εγχώριων και διεθνών δικαιοδόχων μας και των αξιόλογων μελών της ομάδας μας σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Rohit Manocha, εκτελεστικός πρόεδρος της TGI Fridays.

Η πτώχευση επηρεάζει τη μητρική εταιρεία της TGI Fridays, η οποία διαχειρίζεται 39 καταστήματα, και όχι τα franchise καταστήματα. Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση και έτσι όλα τα εστιατόρια θα λειτουργούν κανονικά, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε διαδικασία πτώχευσης.

Το TGI Fridays «σταμάτησε τις πληρωμές του ενοικίου αυτού του μήνα σε ιδιοκτήτες και άλλους πωλητές, δίνοντάς τους περιθώριο αναδιάρθρωσης», δήλωσε στο CNN ο John Bringardner, επικεφαλής της Debtwire. Πρόσθεσε ότι η μητρική εταιρεία «πιθανότατα θα πρέπει να κλείσει ή να πουλήσει μη κερδοφόρες τοποθεσίες στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης».

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι δραστηριότητες της TGI Fridays στο Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετώπισαν επίσης προβλήματα. Μια προτεινόμενη εξαγορά από τον δικαιοδόχο της στο Ηνωμένο Βασίλειο απέτυχε και χρεοκόπησε. Βρίσκεται στη διαδικασία να κλείσει δεκάδες εστιατόρια στην περιοχή με σκοπό να χαθούν 1.000 θέσεις εργασίας.

Πηγή: skai.gr

