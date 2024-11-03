Ο βασιλιάς Φίλιππος Στ΄ και ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αναμένεται να επισκεφθούν σήμερα τη νοτιοανατολική Ισπανία, όπου πλημμύρες σφοδρότητας άνευ προηγουμένου άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 213 νεκρούς, στη χειρότερη φυσική καταστροφή της πρόσφατης ιστορίας της χώρας, σύμφωνα με τοις αρχές.

Χθες Σάββατο, ο πρωθυπουργός Σάντσεθ ανήγγειλε την ανάπτυξη επιπλέον 5.000 στρατιωτικών, για να προσφέρουν βοήθεια στους πλημμυροπαθείς και για να συμμετάσχουν στις έρευνες για τους αγνοούμενους, αυξάνοντας το σύνολό τους στους 7.500. Πρόκειται για «τη μεγαλύτερη ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων που έχει γίνει ποτέ στην Ισπανία σε καιρό ειρήνης», σύμφωνα με τον κ. Σάντσεθ.

Στους στρατιωτικούς προστίθενται 5.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες που πήγαν να υποστηρίζουν τους άλλους 5.000 συναδέλφους τους στο πεδίο, πάντα σύμφωνα με τον επικεφαλής της κυβέρνησης. Οι ενισχύσεις αυτές αναμένονται με ανυπομονησία σε κάποιες κοινότητες όπου η κατάσταση εξακολουθεί, μέρες μετά την τραγωδία, να χαρακτηρίζεται χαοτική.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε από τις ισπανικές αρχές χθες βράδυ, τουλάχιστον 213 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές οι οποίες έπεσαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη στο νοτιοανατολικό τμήμα της ιβηρικής χερσονήσου.

Σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (ΑΕΜΕΤ), οι βροχοπτώσεις κατά τόπους ισούνταν με αυτές που καταγράφονται «σε έναν χρόνο» μέσα σε μερικές ώρες.

Ο κατακλυσμός αυτός συνδέεται με το φαινόμενο της «κρύας σταγόνας», τοπικής ύφεσης σε χαμηλό υψόμετρο, αρκετά συνηθισμένο στις ακτές της Ισπανίας, που πιθανόν επέτεινε η κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με επιστήμονες, καθώς η θερμότερη ατμόσφαιρα συγκρατεί μεγαλύτερες ποσότητες υγρασίας και κάνει τις βροχές σφοδρότερες.

Με 210 νεκρούς, η περιφέρεια Βαλένθια υπέστη το σκληρότερο χτύπημα. Η Καστίλη-Λα Μάντσα κατέγραψε δυο θανάτους και η Ανδαλουσία έναν.

Πρόκειται για «τη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή στην πρόσφατη ιστορία της χώρας μας», είπε ο κ. Σάντσεθ, που αναμένεται να συνοδεύσει σήμερα στις πληγείσες περιοχές τον βασιλιά Φίλιππο Στ΄ και τη βασίλισσα Λετίθια.

Οι αρχές προεξοφλούν πως ο απολογισμός των θυμάτων θα γίνει ακόμη πιο βαρύς, ενώ εξετάζονται πλέον μεθοδικά κουφάρια αυτοκινήτων που κατέληξαν σε υπόγειες σήραγγες και υπόγειους χώρους στάθμευσης.

Μολονότι οι πιθανότητες να βρεθούν επιζήσαντες σβήνουν, η προτεραιότητα των στρατιωτικών και των αστυνομικών παραμένει η έρευνα για τους αγνοούμενους, σύμφωνα με την κυβέρνηση, καθώς και η αποκατάσταση του οδικού δικτύου και των υποδομών ώστε να επιτραπεί η διανομή βοήθειας και να ξαναρχίσουν να λειτουργούν βασικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τις αρχές, έχουν πλέον περιμαζευτεί πάνω από 2.000 αυτοκίνητα και φορτηγά που υπέστησαν ζημιές, έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση για το 94% των κατοίκων των πληγεισών περιοχών και οι τηλεπικοινωνίες σταδιακά επαναλειτουργούν.

Σε προάστια στη Βαλένθια, οι επιχειρήσεις έρευνας και καθαρισμού συνεχίζονταν χθες σε πολύ βαριά ατμόσφαιρα, καθώς κυριαρχούν το πένθος και πλέον η οργή κατοίκων για την αργοπορημένη αντίδραση των αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

