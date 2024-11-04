Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε σήμερα την «αποσταθεροποιητική παρουσία» των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, μετά την ανακοίνωση από την Ουάσινγκτον ότι αναπτύσσει στην περιοχή στρατηγικά βομβαρδιστικά B-52 για την υπεράσπιση του Ισραήλ, ορκισμένου εχθρού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Πάντα πιστεύαμε ότι η αμερικανική παρουσία στην περιοχή ήταν μια αποσταθεροποιητική παρουσία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγαΐ κατά την εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί.

Το Σάββατο, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την άφιξη στη Μέση Ανατολή αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών B-52, την επομένη της ανακοίνωσής του για την ανάπτυξη περισσότερων στρατιωτικών μέσων για την «υπεράσπιση του Ισραήλ», στενού συμμάχου των ΗΠΑ, και εν είδει προειδοποίησης προς το Ιράν.

«Η ενίσχυση της (αμερικανικής) παρουσίας θα δημιουργήσει περαιτέρω ένταση και σίγουρα δεν θα έχει καμία επιρροή στην αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας», πρόσθεσε ο Μπαγαΐ, απαντώντας σε ερώτηση για την άφιξη αμερικανικών βομβαρδιστικών.

Στις 26 Οκτωβρίου, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, σε αντίποινα για την ομοβροντία πυραύλων που εξαπέλυσε η Τεχεράνη εναντίον του Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου. Το Ιράν ανακοίνωσε «περιορισμένες ζημιές» και ότι 4 στρατιωτικοί, όπως και ένας άμαχος, σκοτώθηκαν.

Το Ιράν χαρακτήρισε την επίθεσή του την 1η Οκτωβρίου αντίποινα στη δολοφονία ηγετών του σιιτικού κινήματος του Λιβάνου Χεζμπολάχ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς της Λωρίδας της Γάζας, που είναι και τα δύο σύμμαχοι του Ιράν.

Το Ισραήλ προειδοποίησε το Ιράν να αποφύγει κάθε αντίποινα στην επίθεσή του, ενώ η Τεχεράνη δεσμεύτηκε να απαντήσει.

Η ανταλλαγή απειλών ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ σημειώνονται τη στιγμή που ο ισραηλινός στρατός βρίσκεται σε πόλεμο κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε χθες, Κυριακή, ότι ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στους συμμάχους της Τεχεράνης και το Ισραήλ θα μπορούσε να επηρεάσει την απάντηση της χώρας του στα ισραηλινά πλήγματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

