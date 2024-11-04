Ο στρατός του Ισραήλ διέψευσε σήμερα Δευτέρα ότι έπληξε κλινική στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη εκστρατεία εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας.

Το Σάββατο το υπουργείο Υγείας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε ότι ισραηλινά πυρά έπληξαν την κλινική Σέιχ Ράντουαν καθώς γονείς πήγαιναν εκεί τα παιδιά τους για να εμβολιαστούν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τέσσερα παιδιά τραυματίστηκαν από έκρηξη, η οποία σημειώθηκε σε ώρα και περιοχή όπου ίσχυε ανθρωπιστική παύση προκειμένου να γίνουν εμβολιασμοί κατά της πολιομυελίτιδας.

Ο ισραηλινός στρατός απάντησε σήμερα ότι έχει ενημερωθεί για τις πληροφορίες αυτές, αλλά πρόσθεσε ότι η αρχική του έρευνα έδειξε ότι οι δυνάμεις του δεν διεξήγαγαν κανένα πλήγμα την ώρα του συμβάντος.

«Αντίθετα με τους ισχυρισμούς, η αρχική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι IDF (ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) δεν έπληξαν την περιοχή τη συγκεκριμένη στιγμή», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς δήλωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως αφού ομάδα του ΠΟΥ βρέθηκε στην κλινική και υπογράμμισε ότι έθεσε σε κίνδυνο μια εκστρατείας παροχής υγειονομικών υπηρεσιών ζωτικής σημασίας.

«Αυτές οι ζωτικής σημασίας παύσεις που ισχύουν σε συγκεκριμένες ανθρωπιστικές περιοχές θα πρέπει να γίνονται απόλυτα σεβαστές. Εκεχειρία!», έγραψε στο Χ ο Τέντρος το Σάββατο.

Ο ισραηλινός στρατός κατηγορεί τακτικά τη Χαμάς ότι επιχειρεί σκοπίμως από περιοχές όπου βρίσκονται άμαχοι προκειμένου να τους χρησιμοποιεί σαν ανθρώπινες ασπίδες, κάτι που η παλαιστινιακή οργάνωση διαψεύδει.

Πηγή: skai.gr

