Η Maria Branyas, μια Αμερικανο-ισπανίδα που πιστεύεται ότι ήταν ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο πέθανε σε ηλικία 117 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς της, σήμερα Τρίτη.

Η Μπράνιας είχε επιβιώσει της πανδημίας της ισπανικής γρίπης το 1918, δύο παγκοσμίων πολέμων, του ισπανικού Εμφυλίου, όπως και της COVID-19, από την οποία είχε προσβληθεί το 2020 λίγο μετά τα γενέθλια για τα 113 της χρόνια, και από την οποία ανέρρωσε σε μερικές μέρες.

Σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό της κας Branyas στο X, η οικογένειά της έγραψε: «Η Μαρία Μπράνια μας άφησε. Έχει πάει όπως ήθελε: στον ύπνο της, ήσυχη και χωρίς πόνο».

Στη συνέχεια έγραψαν ότι τους είχε πει τις μέρες πριν τον θάνατό της: «Δεν ξέρω πότε, αλλά πολύ σύντομα αυτό το μακρύ ταξίδι θα τελειώσει. Ο θάνατος θα με βρει ταλαιπωρημένη γιατί έχω ζήσει τόσα πολλά, αλλά θέλω να τον συναντήσω με ένα χαμόγελο, νιώθοντας ελεύθερη και ικανοποιημένη».

Η Ερευνητική Ομάδα Γεροντολογίας, η οποία καταγράφει τα άτομα που είναι 110 ετών και άνω, κατέγραψε την κ. Branyas ως το γηραιότερο γνωστό άτομο στον κόσμο μετά τον θάνατο της Γαλλίδας μοναχής Lucile Randon πέρυσι.

Το επόμενο γηραιότερο άτομο που αναφέρεται από την ομάδα είναι τώρα ο Ιάπωνας Tomiko Itooka, ο οποίος είναι 116 ετών.

Η κα Μπράνια γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια, στις 4 Μαρτίου 1907, προτού η οικογένειά της επιστρέψει στην Ισπανία όταν ήταν μικρή.

Ζούσε σε ένα γηροκομείο όπου διέμενε για 23 χρόνια, στην καταλανική πόλη Olot τη στιγμή του θανάτου της.

Μιλώντας στο ισπανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ABC τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, ο επιστήμονας Manel Esteller είχε πει ότι η κυρία Μπράνια είχε πνευματική διαύγεια παρά την ηλικία της: «Θυμάται με εντυπωσιακή σαφήνεια γεγονότα από όταν ήταν μόλις 4 ετών και δεν παρουσιάζει καμία καρδιαγγειακή νόσο, κοινή σε ηλικιωμένους. Είναι σαφές ότι υπάρχει ένα γενετικό συστατικό γιατί υπάρχουν αρκετά μέλη της οικογένειάς της που είναι άνω των 90 ετών».

