Τουλάχιστον 10 Παλαιστίνιοι έχασαν σήμερα τη ζωή τους σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε σχολείο, στο οποίο είχαν καταφύγει εκτοπισμένες οικογένειες στο δυτικό τμήμα της Πόλης της Γάζας, σύμφωνα με τις αρχές πολιτικής προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα, τις οποίες επικαλέστηκε το Reuters.

Κάνοντας έναν πρώτο απολογισμό, εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της Λωρίδας της Γάζας είχε δηλώσει ότι διασώστες ανέσυραν «επτά πτώματα», πέντε ανδρών και δύο παιδιών, από τα συντρίμμια σχολείου στην Πόλη της Γάζας, στο οποίο είχαν καταφύγει χιλιάδες εκτοπισμένοι.

«Συνεχίζουμε να ψάχνουμε για πτώματα κάτω από τα ερείπια του σχολείου Μουστάφα Χάφιζ», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Μαχμούντ Μπάσαλ σε δηλώσεις που έκανε στο AFP.

«Υπάρχουν τουλάχιστον 15 τραυματίες, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, αφού ένα ισραηλινό αεροσκάφος έριξε μια βόμβα στον δεύτερο όροφο του κτιρίου που φιλοξενούσε χιλιάδες εκτοπισμένους», πρόσθεσε ο ίδιος.

Injured Palestinian people arrive at the Baptist Hospital after the israeli massacre of al-Mustafa Hafez School, in the centre of the city of #Gaza pic.twitter.com/bh9s0TW7xz — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) August 20, 2024

Το AFP δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή τον απολογισμό .

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι πραγματοποίησε "πλήγμα ακριβείας εναντίον τρομοκρατών που επιχειρούσαν σε κέντρο διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς (...) που ήταν κρυμμένο μέσα στο σχολείο" Μουστάφα Χάφιζ.

«Ελήφθησαν πολλά μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος να προκληθεί βλάβη σε αμάχους, μεταξύ των οποίων η χρήση πυρομαχικών ακριβείας», ανέφερε ο στρατός.

Η Χαμάς αρνείται τις κατηγορίες του Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί σχολεία και νοσοκομεία για στρατιωτικούς σκοπούς.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.