Τρόμος σε τσίρκο: Ακροβάτης «έσκασε» στο πάτωμα

Άσχημη – αλλά ευτυχώς όχι τραγική – κατάληξη είχε η χθεσινοβραδινή παράσταση του τσίρκου Gravity (βαρύτητα) στο ανατολικό Sussex της Βρετανίας.

Κατά την διάρκεια ακροβατικού νούμερου, μία νεαρή σχοινοβάτης έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο πάτωμα από μεγάλο ύψος, μπροστά τα μάτια των έντρομων θεατών.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, η ακροβάτης έκανε ένα νούμερο με μία καρέκλα πάνω σε τεντωμένο σχοινί.

Κάποια στιγμή «έχασε την ισορροπία της, έπεσε κάτω τυλιγμένη με το σύρμα και έσκασε» στο πάτωμα» περιέγραψε η Hayley Welsh στο BBC.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο πρόσωπο και αλλού και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

«Σε ζωντανή ψυχαγωγία και παραστάσεις υψηλού κινδύνου, δυστυχώς μπορεί να συμβούν ατυχήματα παρά τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας» ανακοίνωσε σήμερα το τσίρκο με ανάρτησή του στο Facebook.

«Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η ευημερία της ακροβάτιδας, της οικογένειάς της, του θιάσου και ολόκληρης της οικογένειας του τσίρκου. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και διεξάγουμε ενδελεχή έρευνα» αναφέρει η διεύθυνση του Gravity Circus.

