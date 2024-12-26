Περισσότεροι από 10.400 μετανάστες πνίγηκαν ή χάθηκαν στη θάλασσα στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ισπανία από τις αρχές του 2024, καθώς τη φετινή χρονιά καταγράφηκε ρεκόρ αφίξεων στο αρχιπέλαγος των Καναρίων Νήσων, σύμφωνα με μια έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από την ισπανική, μη κυβερνητική οργάνωση Caminando Fronteras.

Ο αριθμός αυτός ισοδυναμεί με 30 θανάτους καθημερινά, κατά μέσο όρο, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου, σημειώνει η οργάνωση, η οποία ενημερώνει τις λιμενικές αρχές για την παρουσία πλοιαρίων που διατρέχουν κίνδυνο.

Ο αριθμός των θυμάτων είναι κατά 58% υψηλότερος από αυτόν που καταγράφηκε πέρυσι: η Caminando Fronteras κατέγραψε 6.618 νεκρούς ή αγνοούμενους μετανάστες το 2023, σε όλες τις μεταναστευτικές διαδρομές προς την Ισπανία.

Σύμφωνα με την έκθεσή της, μεταξύ των θυμάτων ήταν 421 γυναίκες και 1.538 παιδιά και έφηβοι. «Οι αριθμοί αυτοί αποδεικνύουν την αποτυχία των συστημάτων διάσωσης και προστασίας» των μεταναστών, κατήγγειλε η Ελένα Μαλένο, η συντονίστρια της ΜΚΟ, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη τραγωδία». Ζήτησε μεταξύ άλλων «να δοθεί προτεραιότητα στην προστασία του δικαιώματος στη ζωή, να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και να δικαιωθούν τα θύματα και οι οικογένειές τους».

Οι μετανάστες προέρχονταν από 28 χώρες, κυρίως αφρικανικές, όμως πολλοί κατάγονταν επίσης από το Ιράκ ή το Πακιστάν. Τα περισσότερα θύματα (9.757) καταγράφηκαν στη μεταναστευτική διαδρομή του Ατλαντικού Ωκεανού, δηλαδή από τα βορειοδυτικά παράλια της Αφρικής προς τα Κανάρια. Σε αυτήν τη διαδρομή εντοπίστηκαν και διασώθηκαν χθες, ανήμερα τα Χριστούγεννα, δεκάδες μετανάστες που επέβαιναν σε επτά λέμβους.

Με βάση στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της Ισπανίας 60.216 μετανάστες έφτασαν στα Κανάρια από τις αρχές Ιανουαρίου μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, αριθμός αυξημένος κατά 14,5% σε σύγκριση με την περσινή χρονιά. Οι αρχές του αρχιπελάγους έχουν σημάνει συναγερμό, δηλώνοντας ότι αδυνατούν να διαχειριστούν την κατάσταση και ιδίως την άφιξη χιλιάδων ασυνόδευτων ανηλίκων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

