Συρία: Υποστηρικτές του Άσαντ σκότωσαν 14 μέλη του ΥΠΕΣ της κυβέρνησης του Τζολάνι

Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Συρία μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ παρά την προσπάθεια των τζιχαντιστών και του ηγέτη τους Μοχάμεντ αλ Γκολάνι (Αχμέντ αλ Σάρα) να καλλιεργήσουν κλίμα κανονικότητας.

Σύμφωνα με το BBC, οι νέες αρχές, υπό την ηγεσία της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), κατηγορούν υποστηρικτές του ανατραπέντος προέδρου για μια ενέδρα που στοίχισε τη ζωή σε 14 άνδρες των δυνάμεων του υπουργείου Εσωτερικών στη δυτική Συρία.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στο μεσογειακό λιμάνι της Ταρτούς, προπύργιο της αλαουίτικης κοινότητας του Άσαντ. Σύμφωνα με τις αναφορές, οι δυνάμεις ασφαλείας επιχείρησαν να συλλάβουν πρώην αξιωματικό που συνδέεται με τις ωμότητες στη διαβόητη φυλακή Σαιντάνια, κοντά στη Δαμασκό. Η ενέδρα είχε αποτέλεσμα τον θάνατο 14 μελών των δυνάμεων ασφαλείας και τον τραυματισμό 10 άλλων.

Οι δυνάμεις ασφαλείας στη Συρία εξαπέλυσαν επιχείρηση στην επαρχία Ταρτούς, στο δυτικό τμήμα της χώρας, για να καταδιώξουν τις «πολιτοφυλακές» υποστηρικτών του ανατραπέντος προέδρου, μετέδωσε το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Sana, την επομένη φονικών συγκρούσεων με ενόπλους υποστηρικτές του προηγούμενου καθεστώτος.

Η επιχείρηση επέτρεψε την «εξουδετέρωση κάποιου αριθμού» μελών αυτών των πολιτοφυλακών που είναι πιστές στον Μπασάρ αλ Άσαντ, διευκρίνισε το Sana.

Το SOHR (Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) ανέφερε πως τρεις ένοπλοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, και έκανε λόγο για συλλήψεις, ενώ οι νέες αρχές έφεραν ενισχύσεις στην περιοχή.

An itibariyle#Tartus ve #Lazkiye'de ölüm sessizliği Sürüyor, dün sokakları ateşe veren SİVİL HALKA ateş açan NUSAYRİ ALEVÎLER sürenin dolmasına ramen sokağa çıkmıyor pic.twitter.com/d1sZFVZFHq — Melhame-Medya (@YahyaMelhame) December 26, 2024

Ένταση με τους Αλαουίτες

Παράλληλα, οι νέες συριακές αρχές επέβαλαν ολονύκτια απαγόρευση κυκλοφορίας στην πόλη της Χομς, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, μετά την αναταραχή που πυροδότησε ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει μια επίθεση σε ιερό των Αλαουιτών.



Το υπουργείο Εσωτερικών υποστήριξε ότι το βίντεο ήταν παλιό, χρονολογείται από την επίθεση των ανταρτών στο Χαλέπι στα τέλη Νοεμβρίου, και την αιματηρή επίθεση τότε προκάλεσαν άγνωστες ομάδες.

Οι Αλαουίτες, μια μειονότητα συνδεδεμένοι στενά με την αλαουίτικη οικογένεια Άσαντ, ανησυχούν έντονα για την πιθανότητα αντιποίνων. Πολλοί πρώην αξιωματικοί και μέλη της κοινότητας αρνούνται να παραδώσουν τα όπλα, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι προτίθενται να αντισταθούν.

Παράλληλα, θρησκευτικοί ηγέτες της κοινότητας ζητούν γενική αμνηστία, αν και αυτό θεωρείται απίθανο, δεδομένων των καταγγελιών για εγκλήματα πολέμου που βαραίνουν πολλά μέλη της.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βασανίστηκαν μέχρι θανάτου στις φυλακές στη Συρία, και χιλιάδες οικογένειες εξακολουθούν να περιμένουν απαντήσεις και δικαιοσύνη.



Lazkiye, Hama ve Tartus’ta Alevi toplumunun kitlesel gösterileri başladı. Yargısız infazlardan, kaçırılan ve kaybolan gençlerden sonra Hasibi’nin türbesinin yakılması son nokta oldu.. Hıristiyanlardan sonra Aleviler de sokakta.. pic.twitter.com/bKCQQnIOE6 — Hasan Sivri (@hasansvri) December 25, 2024

Οι Σύροι ζητούν δικαιοσύνη και δίκες για τους υπεύθυνους - και ακριβώς γι' αυτό ανησυχούν τα μέλη των Αλαουιτών, που καταγγέλλουν αιματηρές επιθέσεις εναντίον τους.



Η αστραπιαία επίθεση υπό την ηγεσία των HTS που ξεκίνησε από τα βορειοανατολικά της Συρίας και εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη χώρα τερμάτισε περισσότερα από 50 χρόνια διακυβέρνησης από τους Άσαντ.



Ο Άσαντ και η οικογένειά του αναγκάστηκαν να καταφύγουν στη Ρωσία.



Η HTS υποσχέθηκε έκτοτε να προστατεύσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες πολλών θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων στη Συρία.



Η τζιχαντιστική ομάδα έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τον ΟΗΕ, τις ΗΠΑ, την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλους.



Την Τρίτη, ξέσπασαν διαδηλώσεις στη χώρα για το κάψιμο ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου, προκαλώντας νέες εκκλήσεις προς τις νέες αρχές να προστατεύσουν τις μειονότητες.

