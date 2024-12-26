Οι τουρκικές αρχές αποφάσισαν επισήμως να επιτρέψουν στο φιλοκουρδικό κόμμα DEM να προχωρήσει σε συνομιλίες με τον ηγέτη του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) Αμπντουλάχ Οτσαλάν στη φυλακή όπου κρατείται, αναφέρει σε σημερινό (Πέμπτη) δημοσίευμά της η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Σαμπάχ.

Αυτή θα είναι η πρώτη τέτοιου είδους επίσκεψη που θα δεχτεί ο Οτσαλάν εδώ και σχεδόν μία δεκαετία.

Η αντιπροσωπεία του DEM αναμένεται να μεταβεί στο νησί Ιμραλί σήμερα ή αύριο, αναφέρει στον ιστότοπό της η εφημερίδα, χωρίς να διευκρινίζει τις πηγές της.

Η απόφαση αυτή ελήφθη αφότου ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο εθνικιστής σύμμαχος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πρότεινε αυτή τη συνάντηση στο πλαίσιο μιας προσπάθειας τερματισμού των εχθροπραξιών μεταξύ του κράτους και του εκτός νόμου PKK.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

