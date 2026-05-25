Ισπανία: Περισσότερα από 9 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης

Η ισπανική κυβέρνηση παρουσίασε σήμερα ένα σχέδιο ύψους εννέα δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης, κυρίως μέσω ενισχύσεων για την ανακαίνιση των κατοικιών και την υιοθέτηση ενός σχεδόν δωρεάν εισιτηρίου διαρκείας για τις δημόσιες συγκοινωνίες.

"Η ενεργειακή επανάσταση δεν μπορεί να ευνοήσει μόνο αυτούς που μπορούν να αλλάξουν αυτοκίνητο, να τοποθετήσουν ηλιακά πάνελ στις στέγες των σπιτιών τους ή να ανακαινίσουν την κατοικία τους χωρίς κρατική ενίσχυση", δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

"Πρέπει να ωφελήσει όλο τον κόσμο", δήλωσε κατά την παρουσίαση αυτού του νέου σχεδίου, το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ισπανία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της υπερθέρμανσης του πλανήτη, με κύματα καύσωνα που γίνονται ολοένα και μεγαλύτερα και συχνότερα, ήδη από την άνοιξη, αλλά και φθινόπωρα και χειμώνες που είναι πιο βροχεροί από πριν.

Πιο αναλυτικά, 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ του "κοινωνικού σχεδίου για το κλίμα" θα διατεθούν κυρίως στην ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και γειτονιών, ενώ 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ θα επενδυθούν στην κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης ειδικής συνδρομής-εισιτηρίου διαρκείας που θα επιτρέπει τη σχεδόν δωρεάν χρήση των δημοσίων συγκοινωνιών.

Η έγκριση του σχεδίου αυτού απαιτεί ωστόσο μια πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, την οποία η σημερινή κυβέρνηση δεν διαθέτει.

"Χρειαζόμαστε την υποστήριξη όλων" των κοινοβουλευτικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένης της δεξιάς και της ακροδεξιάς αντιπολίτευσης, δήλωσε σήμερα ο Σάντσεθ, καθώς οι πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα προϋποθέτουν την ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο και τη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

