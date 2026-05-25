Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ενημέρωσε τη Δευτέρα τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, για την απόφαση της Μόσχας να εξαπολύσει πλήγματα σε εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τον ουκρανικό στρατό, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου, ο Λαβρόφ δήλωσε στον Ρούμπιο κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας ότι η κίνηση αυτή αποφασίστηκε «ως απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις του καθεστώτος του Κιέβου εναντίον του άμαχου πληθυσμού και πολιτικών εγκαταστάσεων στη ρωσική επικράτεια».

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις «ξεκινούν συστηματικά πλήγματα σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο Κίεβο και χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, καθώς και σε κέντρα όπου λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις».

Ο Σεργκέι Λαβρόφ προέτρεψε τις ΗΠΑ να εκκενώσουν την πρεσβεία τους στο Κίεβο, επισημαίνοντας στον Μάρκο Ρούμπιο την προειδοποίηση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών προς κυβερνήσεις που διατηρούν διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο «να διασφαλίσουν την απομάκρυνση του διπλωματικού προσωπικού και των πολιτών τους από την ουκρανική πρωτεύουσα», υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.