Η Ευρώπη πλήττεται από ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, με τον υδράργυρο να καταρρίπτει ρεκόρ ακόμη και στο Ηνωμένο Βασίλειο τη Δευτέρα, ενώ οι αρχές εκδίδουν προειδοποιήσεις μετά από θανάτους που σημειώθηκαν σε ερασιτεχνικές αθλητικές διοργανώσεις στη Γαλλία.

Η Γαλλίδα υπουργός Αθλητισμού, Μαρίνα Φεράρι (Marina Ferrari), εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους συγγενείς ενός δρομέα που πέθανε την Κυριακή κατά τη διάρκεια αγώνα δρόμου στο Παρίσι. Η εφημερίδα Le Parisien ανέφερε ότι ο 53χρονος υπέστη καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια του αγώνα στο 20ό διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας και οι πυροσβέστες δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν ο θάνατός του συνδέεται άμεσα με τη ζέστη, ωστόσο η Φεράρι άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρχει σχέση. Οι θερμοκρασίες στο Παρίσι έφτασαν έως και τους 32 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή το απόγευμα.

«Τα περιστατικά που σημειώθηκαν στην Κυριακή κατά τη διάρκεια αγώνων δρόμου υπενθυμίζουν ότι η άθληση σε συνθήκες ακραίας ζέστης απαιτεί απόλυτη προσοχή», ανέφερε η υπουργός σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X. «Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια και τους αγαπημένους του δρομέα που πέθανε στο Παρίσι, καθώς και με όσους χρειάστηκαν βοήθεια από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης».

Στη νοτιοανατολική πόλη της Λιόν, το τοπικό μέσο Actu Lyon μετέδωσε τη Δευτέρα ότι μία γυναίκα πέθανε από θερμοπληξία κατά τη διάρκεια άλλης αθλητικής διοργάνωσης, επίσης την Κυριακή.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας, Météo-France, ανακοίνωσε ότι οι θερμοκρασίες καταρρίπτουν ρεκόρ για τον μήνα Μάιο, ξεπερνώντας τους 30 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της χώρας, με το κύμα ζέστης να αναμένεται να συνεχιστεί μέσα στην εβδομάδα.

Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέρριψε τη Δευτέρα το ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας που έχει καταγραφεί ποτέ τον Μάιο, καθώς κύμα καύσωνα επηρέασε αρκετές περιοχές της χώρας.

Κάτοικοι και τουρίστες αναζήτησαν δροσιά σε παραλίες και πάρκα ή στη σκιά, καθώς η θερμοκρασία έφτασε τους 34,8 βαθμούς Κελσίου στους Kew Gardens, στο νοτιοδυτικό Λονδίνο. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 32,8 βαθμοί και είχε καταγραφεί το 1922, ενώ είχε ισοφαριστεί το 1944.

Η UK Health Security Agency εξέδωσε την πρώτη «πορτοκαλί» προειδοποίηση υγείας για το έτος, προειδοποιώντας για αύξηση των θανάτων, ιδιαίτερα μεταξύ των ηλικιωμένων, κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες εμφανίζονται πλέον ολοένα και συχνότερα, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη εντείνεται. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα πρωτοφανή και θανατηφόρα καιρικά φαινόμενα, που συχνά εκδηλώνονται σε ασυνήθιστες περιόδους και περιοχές, θέτουν ολοένα και περισσότερους ανθρώπους σε κίνδυνο.

Πηγή: skai.gr

