Η Ρωσία θα πρέπει να συνεχίσει την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία, και να πάρει μέτρα αντιμετωπίζοντας «τη λυσσασμένη ζέση» της Δύσης δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.



«Η ρωσική ομοσπονδία θα αντισταθεί» διεμήνυσε ο Πεσκόφ στη ρωσική εφημερίδα Izvestia, σχολιάζοντας το ενδεχόμενο τα δυτικά κράτη να ανάψουν το «πράσινο φως» στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας να επιτεθούν στη Ρωσία.

Διχασμένα εμφανίζονται στο μεταξύ τα ευρωπαϊκά κράτη - μέλη ως προς τη χρήση δυτικών όπλων σε ρωσικό έδαφος, που για χώρες όπως η Γερμανία αποτελεί θέμα - ταμπού.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ κάλεσε σήμερα Τρίτη τους 27 «να βρουν μια ισορροπία ανάμεσα στο φόβο μιας κλιμάκωσης και την ανάγκη των Ουκρανών να αμυνθούν», εκτιμώντας ότι το Κίεβο πρέπει να δύναται να πλήττει το ρωσικό έδαφος με δυτικά όπλα.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ τάχθηκε υπέρ του Κιέβου στο θέμα αυτό. «Η χρήση δυτικών όπλων στη Ρωσία δεν θα καταστήσει το ΝΑΤΟ μέρος της σύγκρουσης» σημείωσε ο Στόλτενμπεργκ. Ωστόσο, χώρες σύμμαχοι της Ουκρανίας, μεταξύ των οποίων η Γερμανία ή οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι πολύ πιο απρόθυμες, φοβούμενες μια απευθείας σύγκρουση με τη Μόσχα.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

