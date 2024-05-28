Η ισπανική κυβέρνηση υιοθέτησε σήμερα Τρίτη στη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού της συμβουλίου διάταγμα με το οποίο αναγνωρίζεται επισήμως παλαιστινιακό κράτος, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Σε σύντομη δήλωσή του το πρωί ο Ισπανός πρωθυπουργός σημείωσε ότι η αναγνώριση αυτή, σε συντονισμό με την Ιρλανδία και τη Νορβηγία, είναι "απαραίτητη" για την "επίτευξη ειρήνης" ανάμεσα στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους.

Η Νορβηγία, μία από τις τρεις ευρωπαϊκές χώρες που αναγνωρίζουν επισήμως από σήμερα το κράτος της Παλαιστίνης, χαιρέτισε «μια σημαντική ημέρα» και εξέφρασε τη λύπη της για την προφανή απουσία «εποικοδομητικής δέσμευσης» εκ μέρους του Ισραήλ.

«Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια η Νορβηγία είναι από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές ενός παλαιστινιακού κράτους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο νορβηγός υπουργός Εξωτερικών Έσπεν Μπαρτ Άιντε.

«Η ημέρα που η Νορβηγία αναγνωρίζει επισήμως την Παλαιστίνη ως κράτος είναι μια σημαντική ημέρα για τη σχέση ανάμεσα στη Νορβηγία και την Παλαιστίνη», πρόσθεσε στην ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας συντονισμένης με την Ισπανία και την Ιρλανδία, η σκανδιναβική χώρα είχε ανακοινώσει την περασμένη Τετάρτη πως θα αναγνωρίσει από σήμερα το κράτος της Παλαιστίνης.

Η απόφαση προκάλεσε την οργή του Ισραήλ, το οποίο βλέπει σ' αυτή «μια ανταμοιβή» για το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς που πολεμάει στη λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ίσραελ Κατς είχε ανακοινώσει αμέσως την ανάκληση για διαβουλεύσεις των ισραηλινών πρεσβευτών σ' αυτές τις τρεις χώρες και είχε καλέσει τους πρεσβευτές τους στο Ισραήλ για να δώσουν εξηγήσεις.

Παρά τις επικρίσεις αυτές, ο Μπαρτ Άιντε επέδωσε την Κυριακή στις Βρυξέλλες ρηματική διακοίνωση στο νέο παλαιστίνιο πρωθυπουργό Μοχάμεντ Μουστάφα για την έναρξη της ισχύος αυτής της απόφασης.

«Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν δείχνει κανένα σημάδι εποικοδομητικής δέσμευσης», δήλωσε σήμερα ο Άιντε και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να διπλασιάσει τις προσπάθειες για να υποστηρίξει μια λύση δύο κρατών.

«Έχω εμπιστοσύνη στην παλαιστινιακή κυβέρνηση ότι θα συνεχίσει τη δύσκολη δουλειά της μεταρρύθμισης και θα βάλει τις βάσεις της διακυβέρνησης, έπειτα από μια κατάπαυση του πυρός, τόσο στη Δυτική Όχθη όσο και στη Γάζα», δήλωσε.

Σημειώνεται ότι στις αρχές του '90, η Νορβηγία είχε φιλοξενήσει μυστικά τις πρώτες ισραηλινοπαλαιστινιακές ειρηνευτικές συνομιλίες, οι οποίες είχαν καταλήξει στις συμφωνίες του Όσλο θέτοντας τις βάσεις για μια ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης μεταξύ των δύο μερών.

